Geri adım yok

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, “Yavuz sondaj gemisinin dönüşü, Doğu Akdeniz’de hem KKTC, hem de Türkiye’nin kendi kıta sahanlığı üzerindeki meşru haklarında geri adım atmayacağının bir kanıtıdır” dedi.

Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney

RUMLARIN FAALİYETLERİ İLLEGAL

Rum tarafının Türkiye’ye karşı “Doğu Akdeniz’deki aktivitelerini durdur” çağrısına da değinen Güney, “Doğu Akdeniz’de illegal faaliyetlerde bulunan Rum tarafıdır” diye konuştu. Rumların arkasına AB ve ABD’yi alarak uluslararası firmaları Doğu Akdeniz’e sondaja çağırdığını, Türkiye’nin tüm itirazlarına rağmen bu yöndeki tutumunu sürdürdüğünü anımsatan Prof. Dr. Güney, Rumların 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türkiye’nin işgalci olduğu propagandasını yaptığı gibi, bugün de deniz yetki alanları üzerinden aynı kara propagandayı sürdürdüğünü söyledi.

Kimse at koşturamaz

Prof. Dr. Hakan Berument

Bilkent Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi (Bilkent EPAM) Direktörü Prof. Dr. Hakan Berument de “Türk tarafı doğalgaz bulma konusunda oldukça istekli ve gereği neyse yapıyor. Orası boş bir alan değil, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi istediği gibi at koşturamaz” dedi. Doğu Akdeniz’de doğalgazı Türk tarafı veya başkalarının bulmasının dengeleri değiştireceğine dikkat çeken Berument, “Türk tarafının doğalgazı bulması ve değerlendirmesi, her şeyi değiştirecek potansiyeldedir” ifadesini kullandı.