Geri dönüş başladı

Bölgedeki boş TOKİ evleri kurayla depremzedelere veriliyor.
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, depremler nedeniyle yaşadıkları bölgeyi terk eden yaklaşık 3 milyon depremzededen, 1,3 milyonunun geri döndüğünü söyledi. Uslu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Deprem nedeniyle 3 milyonun üzerinde depremzedenin bölgeyi terk ettiğine dikkati çeken Uslu, “Ancak şimdi geri dönüşler başladı. Son 25 günde 1,3 milyon depremzede tekrar memleketine döndü. Çünkü deprem bölgesinde ilk günden itibaren eşi ve benzeri görülmemiş olağanüstü gayretlerle çalışmalar yapılıyor. Geçici ticaret ve barınma merkezleri kuruldu, hayat normalleşmeye doğru hızla ilerliyor. Tarımsal çalışmaların yoğunlaşmasıyla geri dönüşler hızlanıyor.” ifadelerini kullandı.
ARTIK IŞIKLAR YANIYOR
Şehirler, enkazlar hızlı şekilde kaldırılınca afet görüntüsünden uzaklaşmaya başladı. Okullar da açılınca birçok aile geri döndü. Evleri hasar almayan ev sahipleri de artık evlerine giriyor ve akşamları evlerin ışıkları yanıyor. Esnafın birçoğu işyerlerini açtı, pazarcı esnafı faaliyet göstermeye başladı.