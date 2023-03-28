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Geri dönüş başladı

Deprem bölgesinde barınma sorunları çözülüp fabrikalar çalışınca ve konteyner çarşılar da devreye girince geriye dönüşler başladı. Antalya Milletvekili Atay Uslu, depremden sonra 3 milyondan fazla kişinin bölgeyi terk ettiğini ama son 25 günde 1,3 milyon kişinin geri döndüğünü söyledi.

04:00 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Bölgedeki boş TOKİ evleri kurayla depremzedelere veriliyor.

Bölgedeki boş TOKİ evleri kurayla depremzedelere veriliyor.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, depremler nedeniyle yaşadıkları bölgeyi terk eden yaklaşık 3 milyon depremzededen, 1,3 milyonunun geri döndüğünü söyledi. Uslu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Deprem nedeniyle 3 milyonun üzerinde depremzedenin bölgeyi terk ettiğine dikkati çeken Uslu, “Ancak şimdi geri dönüşler başladı. Son 25 günde 1,3 milyon depremzede tekrar memleketine döndü. Çünkü deprem bölgesinde ilk günden itibaren eşi ve benzeri görülmemiş olağanüstü gayretlerle çalışmalar yapılıyor. Geçici ticaret ve barınma merkezleri kuruldu, hayat normalleşmeye doğru hızla ilerliyor. Tarımsal çalışmaların yoğunlaşmasıyla geri dönüşler hızlanıyor.” ifadelerini kullandı.

ARTIK IŞIKLAR YANIYOR

Şehirler, enkazlar hızlı şekilde kaldırılınca afet görüntüsünden uzaklaşmaya başladı. Okullar da açılınca birçok aile geri döndü. Evleri hasar almayan ev sahipleri de artık evlerine giriyor ve akşamları evlerin ışıkları yanıyor. Esnafın birçoğu işyerlerini açtı, pazarcı esnafı faaliyet göstermeye başladı.



#Deprem
#Altay Uslu
#Geri Dönüş
#Depremzedeler
1 saat önce
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