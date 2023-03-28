Geri dönüş başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni’nde konuştu. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin inşa edileceğini söyleyen Erdoğan, her bir vatandaşın yuvasına kavuşturulacağını da ifade etti. Erdoğan ayrıca, "3 bini Adıyaman'da olmak üzere 14 bin 600 küçük sanayi dükkanını inşa ederek esnaf ve sanatkarlarımıza, işletmecilerimize teslim edeceğiz." açıklamasında da bulundu.