Gıda denetimleri sıklaştı: Samsun'da 285 işletmeye toplam 23 milyon TL ceza

"Gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması bakanlığımızın önemli görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Yaklaşan yılbaşı nedeniyle de bazı ürün gruplarında satışlar, arz artmıştır. Ürün arzının yoğunlaştığı tüketim yerlerinde, satış yerlerinde denetim faaliyetlerimiz yoğun olarak devam etmektedir. Bir işletmeye girdiğimizde denetçi arkadaşlarımız öncelikli olarak orada teknik ve hijyenik şartların yeterli olup olmadığının kontrolünü yapıyorlar. Daha sonra ürünlerde etiket kontrolü yapıyorlar. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışına müsaade etmiyoruz. Bunun yanında özellikle hijyen şartları var mı yok mu; bu kontrol ediliyor. Kayıt onay işletmesi belgeleri kontrol ediliyor. Bu şekilde işletmelerde denetim faaliyetlerimiz devam ediyor"