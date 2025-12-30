Gıda denetimleri sıklaştı: Samsun'da 285 işletmeye toplam 23 milyon TL ceza

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, gıda denetimlerine ilişkin "2025 yılında bugüne kadar 22 bin 500 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 2 bin 500 civarında numune alımı gerçekleştirdik. 285 iş yeri hakkında idari yaptırım uyguladık. Toplamda 23 milyon TL civarında bir cezai işlem uygulandı" dedi.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yılbaşı döneminde güvenilir, sağlıklı ve mevzuata uygun gıdaya ulaşmasını sağlamak için gıda denetimleri gerçekleştirdi. Yılbaşı döneminde tüketimi artan ve risk taşıyan ürün grupları başta olmak üzere kırmızı ve beyaz et ürünleri, pastacılık ve unlu mamuller, çikolata, şekerleme ve kuruyemişler, alkollü ve alkolsüz içecekler ve toplu tüketim yerleri denetlendi.
Denetimlerde asgari teknik ve hijyenik şartlar başta olmak üzere, ürünlerin son tüketim tarihleri, soğuk zincirin korunup korunmadığı, etiket bilgileri ve tüketiciyi yanıltıcı unsurlar, izlenebilir ve kayıt onay belgeleri ayrıntılı bir şekilde kontrol edildi.