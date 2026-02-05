Yeni Şafak
Gıdada Ramazan hazırlığı: Bakan Yumaklı talimat verdi denetimler sıklaştı

09:555/02/2026, Perşembe
DHA
Bakan Yumaklı: Ramazan ayı öncesinde gıda denetimlerimizi artırıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ramazan ayı öncesinde gıda denetimlerimizi artırıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için un ve unlu ürünler, ekmek, pasta ve tatlılar, et ve süt ürünleri ile yumurta başta olmak üzere tüm gıdalar, ekiplerimiz tarafından daha sık denetlenecek" dedi.

Ramazan ayı öncesi vatandaşın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için market, fırın, pastane ve toplu tüketim yerlerinde denetimler sıklaştırıldı.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı öncesinde gıda denetimlerimizi artırıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için un ve unlu ürünler, ekmek, pasta ve tatlılar, et ve süt ürünleri ile yumurta başta olmak üzere tüm gıdalar, ekiplerimiz tarafından daha sık denetlenecek. Gıda üreten, depolayan, dağıtan ve satan tüm işletmeler İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından eş zamanlı olarak kontrol edilecek. Marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerleri de bu kapsamda denetlenecek. Denetimlerde hijyen, saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve ürün kayıtları, Ticaret Bakanlığı ekiplerimizle birlikte eş zamanlı olarak kapsamlı şekilde incelenecek. Kurallara uymayan işletmelere gerekli cezalar uygulanacak. Ramazan ayı öncesi ve süresince sofralarımıza gelen tüm ürünlerin güvenilir ve mevzuata uygun olması için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.





