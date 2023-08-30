Girdiği havuzda fenalaşan eski bakan Kutbettin Arzu hayatını kaybetti

Kutbettin Arzu
Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Kutbettin Arzu
, Yalova'da havuzda ölü bulundu. 2015 yılında Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı yapan ve eşi ile bugün tatil için Yalova'daki TBMM Termal Sosyal Tesisleri'ne gelen Kutbettin Arzu, saat 10.30 civarında termal havuza girdi.
Daha önce kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Arzu, burada fenalaştı. Otel görevlilerinin havuzda hareketsiz bulduğu Arzu'ya ilk müdahale burada yapıldı. Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Arzu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ile olay yerine inceleme ekiplerinin incelemesi sürüyor.
Kısa dönem bakanlık yaptı
Kısa dönem bakanlık yaptı
Kutbettin Arzu, 23'üncü dönem AK Parti
Diyarbakır
milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. 2011 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. 28 Ağustos 2015 tarihine kadar bu görevini yürüten Arzu, bu tarihten 24 Kasım 2015 tarihine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptı.
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43 dakika önce