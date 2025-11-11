Giresun'da harita değişti: Bektaş Yaylası referandumla yeni ilçeye bağlandı

Doğu Karadeniz'in eşsiz doğaya sahip illerinden Giresun'un Bektaş Yaylası sınırları içerisinde yer alan Bulancak ilçesine bağlı Konuklu köyü, yapılan referandum sonucunda Dereli ilçesinin Yavuzkemal Beldesi'ne bağlanma kararı aldı.
Doğu Karadeniz'de bir yaylanın bağlı olduğu ilçe değildi.
Konuklu Köyü'nde gerçekleştirilen referandumda, 256 seçmenden 199'u sandığa gitti. Oy kullanan seçmenlerin tamamı "evet" oyu vererek, köyün Yavuzkemal Beldesi'ne bağlanmasını onayladı.
Yavuzkemal Beldesi'nin sınırlarına dahil oldu
Böylece Bektaş Yaylası'nın da içerisinde bulunduğu Konuklu Köyü resmen Yavuzkemal Beldesi'nin sınırlarına dahil oldu.