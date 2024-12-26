Göç ve İnsan Hakları Merkezi kuruluyor

Göçmen haklarının korunması, mültecilik statüsü, sınır politikaları ve gönüllü geri dönüşler gibi kritik konularda politika geliştirmek amacıyla 'Göç ve İnsan Hakları Araştırma Merkezi’ kuruluyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, bu fikir ekim ayında Anayasa Mahkemesi tarafından düzenlenen 'Göç ve İnsan Hakları Konferansı'nda gündeme geldi. Merkez, göç yönetimi alanında ulusal ve uluslararası iş birliklerini güçlendirerek, Türkiye’nin bu alandaki lider rolünü pekiştirecek.

AKADEMİ VE KAMU İŞ BİRLİĞİ SAĞLANACAK

Merkezin, akademisyenlerin, avukatların, insan hakları savunucularının ve kamu kurumlarından temsilcilerin bir araya geleceği bir platform olarak faaliyet göstermesi planlanıyor. Ortak çalışmalar ve projeler yürütülecek bu merkezde, göçmen haklarının korunması, mültecilik statüsü, sınır politikaları ve gönüllü geri dönüşlerin insan hakları boyutu gibi konularda kapsamlı araştırmalar yapılacak.

ARAŞTIRMA VE POLİTİKA GELİŞTİRME MERKEZİ

Merkezin kuruluş aşamasında, Türkiye’de üniversiteler çatısı altında göç ve insan hakları izleme alanlarında araştırma yürüten başarılı modellerden ilham alarak, uluslararası standartlarda bir yapı oluşturması hedefleniyor. Göçmen haklarının korunması ve entegrasyon politikalarının geliştirilmesi, merkezde öncelikli konular arasında yer alacak.

UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR VE PROJELER

Merkez, saha çalışmaları, istatistiksel analizler ve uluslararası iş birliği projeleri ile donatılacak. Ayrıca, Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) gibi kurumlarla ortak projeler yürütülecek. Bu iş birlikleri sayesinde göç ve insan hakları alanında kapsamlı raporlar hazırlanacak ve politika önerileri sunulacak.

DEMOGRAFİK VERİLERE DAYALI ÇALIŞMALAR

Göçmen nüfusunun demografik özelliklerini analiz edecek olan merkez, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar gibi hassas gruplar üzerinde özel çalışmalar gerçekleştirecek. Özellikle gönüllü geri dönüşler ve sınır politikaları gibi konularda insan hakları perspektifinden değerlendirmeler yapılacak.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Türkiye’nin göç yönetiminde üstlendiği rolü daha da güçlendirmesi beklenen bu merkez, uluslararası insan hakları kuruluşları ile ortak projeler geliştirerek küresel ölçekte de ses getirecek. Bu kapsamda Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile iş birliği alanlarının genişletilmesi hedefleniyor.

ÖNCÜLÜK EDECEK

Göç ve İnsan Hakları Araştırma Merkezi’nin, Türkiye’nin göçmen politikalarını daha etkin hale getirecek projelere öncülük etmesi bekleniyor. Eğitim programları, seminerler ve atölyeler aracılığıyla hem akademik hem de saha uygulamalarını destekleyecek olan merkez, insani diplomasi alanında yeni bir sayfa açacak. Proje tamamlandığında, Türkiye’nin göç yönetimi ve insan hakları politikalarına katkı sağlayan, kapsamlı bir araştırma merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.







