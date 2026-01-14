Yeni Şafak
Göksun'dan Elbistan'a kar engeli: 87 mahalle yolu kapandı

15:4914/01/2026, Çarşamba
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 87 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle 87 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ekipleri kar temizleme çalışması yürütüyor.

Ekipler, kapanan Göksun-Andırın bağlantı yolu ile ilçelerden Dulkadiroğlu'nda 1, Onikişubat'ta 12, Afşin'de 11, Andırın'da 2, Çağlayancerit'te 5, Elbistan'da 32, Göksun'da 17 ve Nurhak'ta 3 ve Pazarcık'ta 4 kırsal mahallenin yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.



