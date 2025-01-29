Gönüllü dönüş sürüyor: 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesiyle birlikte gözler Suriyeli göçmenlerin geri dönüşlerine çevrildi. Hükümet yetkilileri ilk günden itibaren, Suriyelilerin "gönüllü, güvenli ve onurlu " geri dönüşlerinin esas alınacağını kaydetmişti.

9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkesine döndü.