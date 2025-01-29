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Gönüllü dönüş sürüyor: 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

Gönüllü dönüş sürüyor: 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

14:5429/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
AA
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Ülkesine dönen Suriyeliler'in sayısı 81 bin 576'ya ulaştı.
Ülkesine dönen Suriyeliler'in sayısı 81 bin 576'ya ulaştı.

Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesiyle birlikte gözler Suriyeli göçmenlerin geri dönüşlerine çevrildi. 9 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeliler'in sayısı 81 bin 576'ya ulaştı. Göç İdaresi Başkanlığı, sınır kapılarında bir yandan "Gönüllü, Güvenli, Onurlu ve Düzenli Geri Dönüş" için gerekli resmi işlemleri yürütürken diğer taraftan da memleketine dönmek için bekleyen Suriyelilere kucak açtı.

Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesiyle birlikte gözler Suriyeli göçmenlerin geri dönüşlerine çevrildi. Hükümet yetkilileri ilk günden itibaren, Suriyelilerin "gönüllü, güvenli ve onurlu " geri dönüşlerinin esas alınacağını kaydetmişti.

81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkesine döndü.



#Suriye
#geri dönüş
#Göç İdaresi

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