BM, İçişleri Bakanlığının verileriyle paylaştı: Türkiye'deki 80 bin Suriyeli ülkesine döndü

'dan bir taahhüt aldım. Tüm topluluklar memnuniyetle karşılanacak. Etnik ve dini anlamda çok çeşitli bir ülke Suriye. Halep valisi de aynı pozitiflikle yaklaştı bana. Sözü geçen toplulukların temsilcileri ile de bir araya geldim. Tabii bir korku var ama toplulukların liderleri diyor ki, ‘Bu ülkenin size ihtiyacı var. Gitmeyin kalın.' Yönetimdeki lider kadro da aynı mesajı veriyor. En alt düzeyde ve safhada gerginlikler var ama önemli olan yetkililerin bunu kınaması. Güvenlik güçlerinin kısıtlı olduğundan bahsetmiştim. Benim asıl çekincem bu. Düzen ve nizamın yerleşik olmasını istiyorsak güvenliğin desteklenmesi gerekiyor. O zaman herhangi bir gruba olan şiddetin önüne geçebiliriz.”

'dan bir taahhüt aldım. Tüm topluluklar memnuniyetle karşılanacak. Etnik ve dini anlamda çok çeşitli bir ülke Suriye. Halep valisi de aynı pozitiflikle yaklaştı bana. Sözü geçen toplulukların temsilcileri ile de bir araya geldim. Tabii bir korku var ama toplulukların liderleri diyor ki, ‘Bu ülkenin size ihtiyacı var. Gitmeyin kalın.' Yönetimdeki lider kadro da aynı mesajı veriyor. En alt düzeyde ve safhada gerginlikler var ama önemli olan yetkililerin bunu kınaması. Güvenlik güçlerinin kısıtlı olduğundan bahsetmiştim. Benim asıl çekincem bu. Düzen ve nizamın yerleşik olmasını istiyorsak güvenliğin desteklenmesi gerekiyor. O zaman herhangi bir gruba olan şiddetin önüne geçebiliriz.”

“Her geri dönüşte iki taraf var. Geri dönüşün kendisi ve sonrasında insanların toplum içerisinde entegrasyonunun sağlanması. Her bir ülkeye geri dönüşte buna ihtiyaç var. Bahsettiğiniz üzere ‘Bir açıklama yapılmadı' dediniz. Bununla ilgili ne kadar bir açıklama yapıyorlar bilmiyorum ama Göç İdaresi Başkanının çok iyi planı var. O kadar iyi ki, bunun hakkında kitap bile yazılabilir. Tam kuralına uygun, gönüllülük var. Bağımsız bir şekilde her şeyin yolunda olduğuna dair doğrulama yapıyoruz. Bir yandan da kontroller de var. Diğer ülkeler de bir plan hazırlamak üzere ilerliyorlar. Ürdün var, Lübnan bu süreç içerisinde biraz geride kaldı. Onlar da bu planların üzerine çalışıyorlar. Bu ülkeler birbiri ile konuşmalı ve uygulamalarını paylaşmalı. Özellikle onların Türkiye'den öğrenecek çok şeyi var. Son derece ileri bir planı var Göç İdaresi Başkanlığının. 6-7 haftada 80 bin kişinin geri döndüğü bilgisini verdi İçişleri Bakanı bana. 80 bin azımsanacak bir rakam değil.”