BM, İçişleri Bakanlığının verileriyle paylaştı: Türkiye'deki 80 bin Suriyeli ülkesine döndü

Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısındaki son veriler paylaşıldı. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İçişleri Bakanlığından aldığı verileri paylaşarak 6-7 haftada 80 bin kişinin geri döndüğünü söyledi. Grandi, bunun azımsanmayacak bir rakam olmadığını ifade etti.
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İçişleri Bakanı 6-7 haftada 80 bin kişinin geri döndüğü bilgisini verdi"
“Her geri dönüşte iki taraf var. Geri dönüşün kendisi ve sonrasında insanların toplum içerisinde entegrasyonunun sağlanması. Her bir ülkeye geri dönüşte buna ihtiyaç var. Bahsettiğiniz üzere ‘Bir açıklama yapılmadı' dediniz. Bununla ilgili ne kadar bir açıklama yapıyorlar bilmiyorum ama Göç İdaresi Başkanının çok iyi planı var. O kadar iyi ki, bunun hakkında kitap bile yazılabilir. Tam kuralına uygun, gönüllülük var. Bağımsız bir şekilde her şeyin yolunda olduğuna dair doğrulama yapıyoruz. Bir yandan da kontroller de var. Diğer ülkeler de bir plan hazırlamak üzere ilerliyorlar. Ürdün var, Lübnan bu süreç içerisinde biraz geride kaldı. Onlar da bu planların üzerine çalışıyorlar. Bu ülkeler birbiri ile konuşmalı ve uygulamalarını paylaşmalı. Özellikle onların Türkiye'den öğrenecek çok şeyi var. Son derece ileri bir planı var Göç İdaresi Başkanlığının. 6-7 haftada 80 bin kişinin geri döndüğü bilgisini verdi İçişleri Bakanı bana. 80 bin azımsanacak bir rakam değil.”
"Suriye hızlı bir akına hazır değil"
“80 bin, 8 Aralık'tan sonra geri dönüş yapanların sayısı. Dolayısıyla yeni bir otorite ve liderler başa geldi Suriye'de. İçişleri Bakanı bunu bana yarım saat önce söyledi. Eminim rakamlar böyle. Bin 500 ve 2 bin kişi her gün 5 sınır kapısından geri dönüyor. Bazı anları takip etmemiz gerekiyor, Ramazan Bayramı gibi. Bayram dönemi bir dönüş süreci başlatabilir. Okul dönemi de önemli bir an olacaktır. Havaların ısınması ile birlikte dönüşler yapılabilir. Çok büyük bir akın olacağını düşünmüyorum. İnsanların akın akın gideceğini düşünmüyorum. Bu da aslında daha iyi, çünkü Suriye hızlı bir akına hazır değil. Aşama aşama gerçekleşmesi daha iyi olacaktır. Türkiye'nin de baskı yapmamasına müteşekkiriz. Oradaki durumun da iyileşmesi bekleniyor.”