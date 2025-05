Gözler İstanbul'a çevirildi: Antalya'daki Ukraynalılar görüşmeleri takip ediyor

Evinden küçük bir çantayla çıktığını, eşyalarını alamadığını ifade eden Kucher, "Biz o günden bu yana her gün aynı umudu taşıyoruz. Bir gün yeniden ülkemize dönebileceğimiz günü bekliyoruz. Her gün Ukrayna kalbimizde, her duamızda Ukrayna var. Biz dünyada adaletin tecelli ettiği, beklenen zaferin geldiği, Ukrayna'da barışın hakim olduğu günü istiyoruz. İnanıyoruz bu gerçekleşecek." diye konuştu.