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Günaydın yeniden grup başkanvekili

Günaydın yeniden grup başkanvekili

04:001/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
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Gökhan Günaydın.
Gökhan Günaydın.

CHP’de disiplin süreci kapsamında grup başkanvekilliği görevi düşürülen İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, hakkında verilen tedbir kararının kaldırılmasının ardından görevine yeniden getirildi.

Mahkeme kararıyla göreve gelen mutlak butlan yönetiminin kararıyla tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen ve bu kapsamda grup başkanvekilliği ünvanı kaldırılan Günaydın’ın dosyası, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yeniden değerlendirildi. Kurul, Günaydın’ın itirazını kabul ederek 18 Haziran’da tedbir kararını kaldırdı. Tedbir kararının kaldırılmasının ardından başlatılan idari süreç bugün tamamlandı. Böylece Gökhan Günaydın’ın CHP TBMM Grup Başkanvekilliği görevi resmen iade edilmiş oldu.


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#Gökhan Günaydın
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