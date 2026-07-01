Günaydın yeniden grup başkanvekili

Mahkeme kararıyla göreve gelen mutlak butlan yönetiminin kararıyla tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen ve bu kapsamda grup başkanvekilliği ünvanı kaldırılan Günaydın’ın dosyası, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yeniden değerlendirildi. Kurul, Günaydın’ın itirazını kabul ederek 18 Haziran’da tedbir kararını kaldırdı. Tedbir kararının kaldırılmasının ardından başlatılan idari süreç bugün tamamlandı. Böylece Gökhan Günaydın’ın CHP TBMM Grup Başkanvekilliği görevi resmen iade edilmiş oldu.