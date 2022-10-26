Güneş’e tutulduk: Bir sonraki 2027'de gerçekleşecek

Ay’ın Güneş ve Dünya arasına girmesiyle oluşan parçalı Güneş tutulması, dün Türkiye’den izlendi. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi yılın bu son ve Türkiye’den de gözlenebilen parçalı Güneş tutulması için özel etkinlik düzenledi. Etkinlik boyunca Güneş gözlemine uygun teleskoplarla ziyaretçilere gözlem yaptırıldı. Tutulma canlı olarak sosyal medyadan yayınlandı.

Ankara Üniversitesi Kraiken Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, “Türkiye’den izlenebilecek bir sonraki parçalı tutulma, 2 Ağustos 2027’de gerçekleşecek. Bir sonraki tutulmayı görebilmemiz için bu yılı beklememiz gerekiyor. Bir sonraki tam Güneş tutulması ise Türkiye’den 30 Nisan 2060 yılında gözlemlenebilecek” dedi. Parçalı Güneş tutulmasının periyodik olarak bir gökyüzü olayı olmadığını, Türkiye’de en son 2020’de görüldüğünü dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti: “Ankara’da yüzde 40 oranında Güneş diskinin örtüldüğünü görüyoruz. Türkiye’de saat 13:54’te en yüksek orana ulaşan tutulma yüzde 40 civarında güneş diskini kapattı. Saat 12:39’da başlayan parçalı güneş tutulması 15:08’de sona erdi.”

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MERAKLA İZLEDİLER

İstanbul’da öğle saatlerinde başlayan güneş tutulması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bazı vatandaşlar da tutulmayı röntgen filmi teleskopları ile izledi. Tutulma anını fotoğraflayan Sercan Sekkin, “Ben çocukluğumdan beri gökyüzü olaylarıyla astronomiyle ilgileniyorum. Bu benim için bir tutku” dedi. Güneş tutulmasını röntgen filmiyle izleyen Sibel Uçak, “Röntgen filminden bir parça aldık. İzleyebiliyoruz. Ay şu anda 3’de birini kapattı. Evden göremedik sahile indik kaçırmayalım dedik” diye konuştu.

Türkiye’nin birçok bölgesinde tutulma anı merakla izlendi. Nemrut Dağı’nda yerli ve yabancı turistler güneş tutulmasını izledi. Erzurum’da, Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümlü ile Astrofizik Kulübü’nce (ATAK) düzenlenen Güneş tutulması etkinliğine, çok sayıda üniversite, ilkokul ve ortaokul öğrencisi ile vatandaş katıldı. Bursa’da ise çocuklar, parçalı güneş tutulmasını Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) düzenlenen etkinlikle izledi. Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi kampüsünde bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde, teleskopla parçalı güneş tutulması gözlemlendi.

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IRAK VE KUVEYT’TE OKULLAR TATİLDİ

Dünyanın birçok noktasından gözlemlenen Güneş tutulması nedeniyle Irak ve Kuveyt’te okullar tatil edildi. Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri üzerine öğrencilerin güneş tutulmasından 2 saat önceki ışınlardan uzak tutulması amacıyla eğitime bir günlük ara verildiği kaydedildi. Körfez’deki bazı Arap ülkelerinde camilerde güneş tutulması (Küsuf) namazı kıldırıldı. Suudi Arabistan’da da 13.45’te Kabe’de küsuf namazı kıldırıldı.