Güngören'de lise öğrencisi arkadaşı tarafından bıçaklandı

"Ben durağa doğru gidiyordum. Arkamda 15-20 kişi geldi. Birisi bana 'arkana bak' dedi. Bana daldılar. 4-5 kişi beni yumruklarken oyaladılar beni. Fark etmeden M. geldi arkamdan. Elinde bıçak vardı. 10-15 kez savurdu. Ben de kendimi savunmaya çalıştım. Birisi sol ayağıma geldi. Ayağımı basamıyorum. Sağ koluma geldi. Atar damarları kesmiş. Kıpırdamıyor, 3 ay boyunca böyle kalacağım. Bunu yapanlar okul arkadaşlarım, aynı sırayı paylaştık. Okulda hep haraç falan istiyorlardı. Okula bıçak getiriyorlardı. Bütün paramı aldılar. Kredi kartlarımı, cüzdanımı her şeyimi aldılar, hiçbir şey bırakmadılar. Tehdit ettiler. 'Biz seni almasını biliriz' dediler. İttiler, vurdular. Pazartesi günü de bıçakladılar"