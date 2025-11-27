Güngören'de lise öğrencisi arkadaşı tarafından bıçaklandı

Güngören'de okul çıkışında lise öğrencisi Yağız U. ve sınıf arkadaşlarının arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında arkadaşları Yağız'ı takip ederek arkadan saldırdılar. Elinde bıçak olan M.D Yağız'ı sol ayağından ve sağ kolundan yaraladı.Yaşadıklarını anlatan Yağız U: "Arkamdan 15-20 kişi geldi. 4-5 kişi beni yumruklarken oyaladılar. Fark etmeden M. geldi arkamdan. Elinde bıçak vardı. 10-15 kez savurdu. Birisi sol ayağıma geldi. Ayağımı basamıyorum. Sağ koluma geldi. Atar damarları kesmiş. Kıpırdamıyor, 3 ay boyunca böyle kalacağım. Bunu yapanlar okul arkadaşlarım, aynı sırayı paylaştık" dedi.
Olay, Tozkoparan Mahallesinde Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 24 Kasım'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 9. Sınıf öğrencisi Yağız U. ve yine 9. Sınıfta okuyan M.D. okulda tartıştı. Daha önce tartışan öğrenciler okul çıkışında yine bir araya geldi. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.D., Yağız U.'ya bıçakla saldırdı. Yağız U. kolundan yaralandı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulans ile hastaneye götürülürken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Öğrencilerin okul önünde kavga etmesi ve bir öğrencinin kolundan bıçaklanma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Saldırgan serbest bırakıldı
Bıçaklı saldırgan M.D., olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken saldırganın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.