Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Güngören'de lise öğrencisi arkadaşı tarafından bıçaklandı

Güngören'de lise öğrencisi arkadaşı tarafından bıçaklandı

10:4227/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Güngören'de lise öğrencisi Yağız Ü. sınıf arkadaşı M.D tarafından bıçaklandı
Güngören'de lise öğrencisi Yağız Ü. sınıf arkadaşı M.D tarafından bıçaklandı

Güngören'de okul çıkışında lise öğrencisi Yağız U. ve sınıf arkadaşlarının arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında arkadaşları Yağız'ı takip ederek arkadan saldırdılar. Elinde bıçak olan M.D Yağız'ı sol ayağından ve sağ kolundan yaraladı.Yaşadıklarını anlatan Yağız U: "Arkamdan 15-20 kişi geldi. 4-5 kişi beni yumruklarken oyaladılar. Fark etmeden M. geldi arkamdan. Elinde bıçak vardı. 10-15 kez savurdu. Birisi sol ayağıma geldi. Ayağımı basamıyorum. Sağ koluma geldi. Atar damarları kesmiş. Kıpırdamıyor, 3 ay boyunca böyle kalacağım. Bunu yapanlar okul arkadaşlarım, aynı sırayı paylaştık" dedi.

Olay, Tozkoparan Mahallesinde Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 24 Kasım'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 9. Sınıf öğrencisi Yağız U. ve yine 9. Sınıfta okuyan M.D. okulda tartıştı. Daha önce tartışan öğrenciler okul çıkışında yine bir araya geldi. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.D., Yağız U.'ya bıçakla saldırdı. Yağız U. kolundan yaralandı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulans ile hastaneye götürülürken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Öğrencilerin okul önünde kavga etmesi ve bir öğrencinin kolundan bıçaklanma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Saldırgan serbest bırakıldı

Bıçaklı saldırgan M.D., olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken saldırganın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

"Bütün paramı aldılar tehdit ettiler"

Kolundan ve karnından bıçaklanan 14 yaşındaki lise öğrencisi Yağız Ü.'nun ise hastanede tedavisi devam ediyor. Yağız U.,
"Ben durağa doğru gidiyordum. Arkamda 15-20 kişi geldi. Birisi bana 'arkana bak' dedi. Bana daldılar. 4-5 kişi beni yumruklarken oyaladılar beni. Fark etmeden M. geldi arkamdan. Elinde bıçak vardı. 10-15 kez savurdu. Ben de kendimi savunmaya çalıştım. Birisi sol ayağıma geldi. Ayağımı basamıyorum. Sağ koluma geldi. Atar damarları kesmiş. Kıpırdamıyor, 3 ay boyunca böyle kalacağım. Bunu yapanlar okul arkadaşlarım, aynı sırayı paylaştık. Okulda hep haraç falan istiyorlardı. Okula bıçak getiriyorlardı. Bütün paramı aldılar. Kredi kartlarımı, cüzdanımı her şeyimi aldılar, hiçbir şey bırakmadılar. Tehdit ettiler. 'Biz seni almasını biliriz' dediler. İttiler, vurdular. Pazartesi günü de bıçakladılar"
diye konuştu.





#İstanbul
#Güngören
#lise
#bıçaklı saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Aksaray kura çekiliş sonuçları açıklandı