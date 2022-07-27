Gurbetçi aile evlerine yerleşmiş birini görünce şaşkına döndü: Daireden çıkmadığı için otelde kalıyorlar

Danimarka’da yaşayan Kaplan ailesi, 2006 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde yatırım ve tatillerde kullanmak amacıyla bir daire aldı.

Kaplan ailesi 2019 yılına kadar kiraya verdikleri dairelerine sonrasında kiracı almayarak tatil dönemlerinde kullanmaya karar verdi.

2021 yılının aralık ayında Türkiye’ye 2 haftalığına tatile gelen Kaplan ailesi, evlerine gittiklerinde tanımadıkları bir kadının yaşadığını fark ederek şaşkına döndü. Kaplan ailesi evin boşaltılmasını istese de sonuç alamadı.

"Ailemle kaç defa geldim ama evimizde kalamıyoruz"

Yaklaşık 8 aydır Alanya’ya her geldiklerinde tapulu dairelerinde kalamayıp otellerde kalmak zorunda olduklarını ifade eden Gülay Kaplan, “Gördüğünüz gibi bir evim var ama içeriye giremiyoruz maalesef. Günümüzde hala bu tarz olayların olması şaşırtıcı bir durum. Ailemle kaç defa geldim ama evimizde kalamıyoruz. Otellerde kalıyoruz, çocuklarımı otel personellerine bırakıp, bu işlerle uğraşıyorum. İki yıldır bir kadın evimde oturuyor. Hiçbir kira sözleşmesi olmadan, belgesi olmadan benim evimi işgal etmiş durumda” dedi.

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İki yıldır tapu sahibinden habersiz yaşıyor



Kendisine zor durumda bir kadının 1-2 aylığına eşyalarını koyma izni istenildiğini belirten Kaplan, “Kendisini tanımıyorum. İki yıl önce babamın arkadaşı beni arayarak, ‘Gülay hanım çok zor durumda kalan bir aile var. Evsiz kaldı, kendisi Ankara’ya gidiyor. En fazla 1-2 aylığına eşyalarını koyabilir mi?’ dedi. Ben de pandemi süreci olduğu için insanların ne kadar mağdur olduklarını, işsiz kaldıklarını biliyordum. İyi niyetimden dolayı, ‘En fazla 1-2 aylık sadece eşya koyabilir. Kesinlikle kimse girmesin çünkü ben tatile gelince kalacağım’ dedim. Geçen yıl aralık ayında geldiğimde bu hanımefendinin oturduğunu anladık. Su ve elektrik abonelikleri için gittiğimde bu kadının 2 yıldır dairemde oturduğunu fark ettim. Şaşkına döndüm. Evime giremedim, otellerde kaldık” ifadelerini kullandı.

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“Hayallerle aldığımız evimizde oturamıyoruz, uzaktan bakıyoruz”

Tapulu evlerine sadece uzaktan bakabildiklerini dile getiren Gülay Kaplan, “Bana ulaştığında evimden çıkmasını istedim. Bana sürekli farklı beyanlarda bulundu. Ben de kendisine 2 hafta, bir ay müddet verdim, yine çıkmadı. Aralık ayında geldiğimde karakola giderek şikayette bulundum. Onu da çağırdılar. Orada ev sahibi gibi davrandı. Ben utandım çünkü kendimi kiracı gibi hissetim. Çıkmadı, 8 aydır da devam ediyor ve bir türlü çıkmıyor. Güzelce kurulmuş benim evime, neredeyse tapumu isteyecek benden. Perişan durumdayız. Yetkililerden ilgili makamlardan yardım bekliyorum. Hiç hoş bir şey değil. Çocuklarımızla evimize giremiyoruz, otellerde sürünüyoruz. Ne hayallerle aldığımız evimizde oturamıyoruz, uzaktan bakıyoruz” şeklinde konuştu.

Hukuki süreç başlatıldı

Ailenin avukatı İhsan Yılmaz hukuk mücadelesini başlattıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

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“Müvekkillerim buradan zamanında bir ev almış. Danimarka’da çalıştıkları için yılda bir ve ya iki haftalığına geliyorlar. 2020 yılından itibaren Danimarka’dan gelememe durumları var. 2 yıl sonra geldiklerinde evlerinde hiç tanımadıkları bir insan oturuyor. Herhangi bir sözlü ve ya yazılı kiracılık ilişkileri mevcut değil. Herhangi bir para ilişkileri yok, böyle bir istekleri de yok. Tek istekleri kendi evlerinde oturabilmek. Evin önündeyiz ama evde değiliz. Haklı olmayan yere tecavüz suçu oluşmuştur. Adli ve idari sürecimize başlamış durumdayız. Adli ve idari süreci en hızlı şekilde halledip, inşallah gelecek yaz mevsiminde kendilerine ait olan evlerinde tatil yapmalarını sağlamak istiyoruz.”

FOTOĞRAF 25 Konut fiyatlarındaki artış trendi hız kesmeden devam ediyor. Yılın ilk altı ayına ilişkin yayımlanan son rapor da bu artış grafiğini çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Yapılan araştırmaya göre listenin zirvesinde yer alan İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden konut m2 fiyatları 50 bin TL bandına yaklaştı. İl bazında ise listenin başında yer alan Muğla'da ise <br>konut metrekare değeri 19 bin lira oldu. İşte konut m2 değerinde en fazla artış gösteren il ve ilçeler..​ İstanbul - Beşiktaş M2 fiyatı: 47 bin 917 TL İstanbul - Sarıyer M2 fiyatı: 37 bin 660 TL İzmir- Çeşme M2 fiyatı: 34 bin TL Muğla- Bodrum M2 fiyatı: 33 bin 472 TL İstanbul - Kadıköy M2 fiyatı: 33 bin 053 TL İstanbul - Bakırköy M2 fiyatı: 32 bin 579 TL Antalya - Kaş M2 fiyatı: 29 bin 839 TL İstanbul - Adalar M2 fiyatı: 27 bin 924 TL İstanbul - Üsküdar M2 fiyatı: 26 bin 014 TL İstanbul - Şişli M2 fiyatı: 25 bin 871 TL Konutta m2 değeri en yüksek iller.. Muğla M2 fiyatı: 18 bin 843 TL İstanbul M2 fiyatı: 17 bin 832 TL Antalya M2 fiyatı: 12 bin 752 TL İzmir M2 fiyatı: 11 bin 962 TL Balıkesir M2 fiyatı: 8 bin 381 TL Aydın M2 fiyatı: 8 bin 066 TL Ankara M2 fiyatı: 7 bin 561 TL Kocaeli M2 fiyatı: 6 bin 969 TL Eskişehir M2 fiyatı: 6 bin 811 TL Kocaeli M2 fiyatı: 6 bin 679 TL Konutta fiyatların uçuşa geçtiği il ve ilçeler: M2 fiyatı 50 bin liraya yaklaştı Konut fiyatlarındaki yükseliş sonrası değer artışında zirvede yer alan il ve ilçelerin yer aldığı listede güncellendi. Yılın ilk altı ayına ilişkin yapılan araştırmaya göre fiyatlar ortalama yüzde 134 artarken, değeri en fazla artan ilçe Beşiktaş il ise Muğla oldu. İşte konutta yatırımcısının yüzünü güldüren il ve ilçeler.. BiP'te paylaş

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