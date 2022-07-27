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ANTALYA

Gurbetçi aile evlerine yerleşmiş birini görünce şaşkına döndü: Daireden çıkmadığı için otelde kalıyorlar

Danimarka’da yaşayan Kaplan ailesi Alanya’da aldıkları daireye geldiklerinde tanımadıkları bir kadının evlerinde yaşadığını görerek şaşkına döndü. Tapulu dairelerine yerleşen kişiyi çıkartamadıkları için otelde konakladıklarını söyleyen Gülay Kaplan, “Hayallerle aldığımız evimizde oturamıyoruz, uzaktan bakıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Gurbetçi aile evlerine yerleşmiş birini görünce şaşkına döndü: Daireden çıkmadığı için otelde kalıyorlar
Kaplan ailesi

Danimarka’da yaşayan Kaplan ailesi, 2006 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde yatırım ve tatillerde kullanmak amacıyla bir daire aldı.

Kaplan ailesi 2019 yılına kadar kiraya verdikleri dairelerine sonrasında kiracı almayarak tatil dönemlerinde kullanmaya karar verdi.

2021 yılının aralık ayında Türkiye’ye 2 haftalığına tatile gelen Kaplan ailesi, evlerine gittiklerinde tanımadıkları bir kadının yaşadığını fark ederek şaşkına döndü. Kaplan ailesi evin boşaltılmasını istese de sonuç alamadı.

"Ailemle kaç defa geldim ama evimizde kalamıyoruz"

Yaklaşık 8 aydır Alanya’ya her geldiklerinde tapulu dairelerinde kalamayıp otellerde kalmak zorunda olduklarını ifade eden Gülay Kaplan, “Gördüğünüz gibi bir evim var ama içeriye giremiyoruz maalesef. Günümüzde hala bu tarz olayların olması şaşırtıcı bir durum. Ailemle kaç defa geldim ama evimizde kalamıyoruz. Otellerde kalıyoruz, çocuklarımı otel personellerine bırakıp, bu işlerle uğraşıyorum. İki yıldır bir kadın evimde oturuyor. Hiçbir kira sözleşmesi olmadan, belgesi olmadan benim evimi işgal etmiş durumda” dedi.

İki yıldır tapu sahibinden habersiz yaşıyor


Kendisine zor durumda bir kadının 1-2 aylığına eşyalarını koyma izni istenildiğini belirten Kaplan, “Kendisini tanımıyorum. İki yıl önce babamın arkadaşı beni arayarak, ‘Gülay hanım çok zor durumda kalan bir aile var. Evsiz kaldı, kendisi Ankara’ya gidiyor. En fazla 1-2 aylığına eşyalarını koyabilir mi?’ dedi. Ben de pandemi süreci olduğu için insanların ne kadar mağdur olduklarını, işsiz kaldıklarını biliyordum. İyi niyetimden dolayı, ‘En fazla 1-2 aylık sadece eşya koyabilir. Kesinlikle kimse girmesin çünkü ben tatile gelince kalacağım’ dedim. Geçen yıl aralık ayında geldiğimde bu hanımefendinin oturduğunu anladık. Su ve elektrik abonelikleri için gittiğimde bu kadının 2 yıldır dairemde oturduğunu fark ettim. Şaşkına döndüm. Evime giremedim, otellerde kaldık” ifadelerini kullandı.

“Hayallerle aldığımız evimizde oturamıyoruz, uzaktan bakıyoruz”

Tapulu evlerine sadece uzaktan bakabildiklerini dile getiren Gülay Kaplan, “Bana ulaştığında evimden çıkmasını istedim. Bana sürekli farklı beyanlarda bulundu. Ben de kendisine 2 hafta, bir ay müddet verdim, yine çıkmadı. Aralık ayında geldiğimde karakola giderek şikayette bulundum. Onu da çağırdılar. Orada ev sahibi gibi davrandı. Ben utandım çünkü kendimi kiracı gibi hissetim. Çıkmadı, 8 aydır da devam ediyor ve bir türlü çıkmıyor. Güzelce kurulmuş benim evime, neredeyse tapumu isteyecek benden. Perişan durumdayız. Yetkililerden ilgili makamlardan yardım bekliyorum. Hiç hoş bir şey değil. Çocuklarımızla evimize giremiyoruz, otellerde sürünüyoruz. Ne hayallerle aldığımız evimizde oturamıyoruz, uzaktan bakıyoruz” şeklinde konuştu.

Hukuki süreç başlatıldı

Ailenin avukatı İhsan Yılmaz hukuk mücadelesini başlattıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

“Müvekkillerim buradan zamanında bir ev almış. Danimarka’da çalıştıkları için yılda bir ve ya iki haftalığına geliyorlar. 2020 yılından itibaren Danimarka’dan gelememe durumları var. 2 yıl sonra geldiklerinde evlerinde hiç tanımadıkları bir insan oturuyor. Herhangi bir sözlü ve ya yazılı kiracılık ilişkileri mevcut değil. Herhangi bir para ilişkileri yok, böyle bir istekleri de yok. Tek istekleri kendi evlerinde oturabilmek. Evin önündeyiz ama evde değiliz. Haklı olmayan yere tecavüz suçu oluşmuştur. Adli ve idari sürecimize başlamış durumdayız. Adli ve idari süreci en hızlı şekilde halledip, inşallah gelecek yaz mevsiminde kendilerine ait olan evlerinde tatil yapmalarını sağlamak istiyoruz.”

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Muğla- Bodrum M2 fiyatı: 33 bin 472 TL
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İstanbul - Kadıköy M2 fiyatı: 33 bin 053 TL
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İstanbul - Bakırköy M2 fiyatı: 32 bin 579 TL
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Antalya - Kaş M2 fiyatı: 29 bin 839 TL
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İstanbul - Adalar M2 fiyatı: 27 bin 924 TL
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Balıkesir M2 fiyatı: 8 bin 381 TL
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Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Önce çöp konteynerinden geldiğini sandılar
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Edirne'deki olay Uzunköprü ilçesi Atatürk Mahallesi Kırkavak Caddesinde meydana geldi.<br>
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İddiaya göre aynı sitede yaşayan komşuları önce kötü kokunun çöp konteynerinden geldiğini sandılar fakat bina önüne gelince ve cama bakınca içeride sineklerin olduğunu fark etti. Kapının önüne gelince de kötü kokunun içeriden geldiğini anlayan vatandaşlar, durumdan şüphelendikleri için 112 ihbar hattını araması sonucu bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından polis eşliğinde eve giren ekipler, içeride bir erkek cesedi ile karşılaştılar. İçeride hareketsiz yatarken bulunan şüphelinin gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.<br>
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İçeride yapılan araştırmalarda da ölen kişiye ait bir kimlik bulamayan ekipler çevredeki vatandaşlara sormaları üzerine evde kimin yaşadığını bilmediklerini söylemeleri üzerine cumhuriyet savcısına bilgi verildi.<br>
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Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından olay yerine adli tabip istendi.
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Olay yerine gelen adli tabip doktoru yaptığı incelemede şahısın yaklaşık 10-12 gün önce vefat ettiğini ve bu sebeple şüpheli ölüm yada normal ölüm olup olmadığını belirleyemediğini söylemesi üzerine şahsın cenazesi cenaze aracına alınarak kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ve cesette inceleme yapılmak üzere Uzunköprü devlet hastanesi morguna kaldırıldı.<br>
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Polisin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.
Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Önce çöp konteynerinden geldiğini sandılar
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde komşuların önce çöp konteynerinden geldiğini sandığı kötü kokunun nedeni ceset çıktı. Adli tabip doktorunun yaptığı incelemede evde hareketsiz halde bulunan şahsın yaklaşık 10-12 gün önce vefat ettiği belirlendi.
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Gurbetçi aile evlerine yerleşmiş birini görünce şaşkına döndü: Daireden çıkmadığı için otelde kalıyorlar

Danimarka’da yaşayan Kaplan ailesi Alanya’da aldıkları daireye geldiklerinde tanımadıkları bir kadının evlerinde yaşadığını görerek şaşkına döndü. Tapulu dairelerine yerleşen kişiyi çıkartamadıkları için otelde konakladıklarını söyleyen Gülay Kaplan, “Hayallerle aldığımız evimizde oturamıyoruz, uzaktan bakıyoruz" dedi.
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