Güvenlik ve huzurdan taviz vermeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'ne katıldı.

Sözlerine, ülkenin dört bir yanında gece gündüz çalışan güvenlik güçlerini selamlayarak başlayan Erdoğan, “85 milyonun emniyeti, huzuru, ülkemizin birlik ve beraberliği için fedakarca çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımız hiç tartışmasız ülkemizin de milletimizin de kıvanç kaynağıdır” dedi. Devlete ve millete karşı mesuliyetleri yerine getirebilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını söyleyen Erdoğan, özetle şunları kaydetti:





EMNİYET VE JANDARMA'YA 7204 YENİ ARAÇ

“İşte bugün Jandarma ve Emniyet teşkilatlarımıza 7204 yeni aracın hizmete alım törenini gerçekleştiriyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımızın envanterindeki ekonomik ömrünü tamamlayan taşıtlarımızı yeniliyoruz. Trafik ve asayiş hizmetleri için alınıp hizmete sunulan bu araçlarımızın 5001 tanesini Emniyet Teşkilatımız, 2203 adedini ise Jandarma Teşkilatımız kullanacak. Toplamda 7204 adet yeni taşıt, Emniyet ve Jandarma birimlerimizin emrinde olacak. Bu araçlar asayiş, terör ve uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere güvenlik faaliyetlerimizin daha etkin yürütülmesini kolaylaştıracaktır.”





HUZURUN OLMADIĞI YERDE DEVLET OLMAZ

“Her zaman söylüyorum, polisimizin ve jandarmamızın ayağının değmediği, devriye atmadığı hiçbir yer olamaz. Devletin asli vazifesi vatandaşının huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Huzur ve emniyetin olmadığı yerde ne devlet olur ne demokrasi ne özgürlükler olur ne de ekonomik kalkınma olur. 2002 yılında göreve geldiğimizde geçmiş acı tecrübelerin ışığında asayiş hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına büyük önem verdik. Türkiye Yüzyılı'nın taşıyıcı kolonlarından birini güvenlik olarak gördük. Değişen güvenlik tehditleri karşısında teknik kapasitelerimizi arttırdık. Yeni mücadele konseptleri geliştirdik.”





ALÇAKLARIN TEPELERİNE BİNDİK

“Mafyayla, çetelerle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleri ve şehir eşkıyalarıyla tavizsiz mücadele ediliyor. Kendini devletten, kanundan, nizamdan üstün gören ve kendini dokunulmaz gören alçakların tepesine binildi. Terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında nefes alacakları hiçbir alan bırakmadık.”





BU YIL 70 TERÖR SALDIRISI ENGELLENDİ

“Burada sadece şu rakamı vermek isterim, 2024 yılı içerisinde PKK'sından FETÖ'süne, DHKP/C'sinden DEAŞ'ına, eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi. 825 terörist etkisiz hale getirildi, 70 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellendi. Milletimizin huzurunu kaçıran, kamu düzenini bozan, yaptığının yanına kar kalacağını zanneden herkes, devletimizin kadife eldiveni içindeki çelikten yumruğuyla karşı karşıya olacaktır. Türkiye'nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz. Bu konuda son derece kararlıyız, dirayetliyiz.”





Savunmada tam bağımsız Türkiye hedefine doğru

Erdoğan, hemen her gün üst düzey bir teröristin imha edildiğini, bu operasyonların neredeyse tamamının yerli ve milli silah ve teknolojilerle gerçekleştirildiğini kaydetti: "Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı azaltmak, bu alanda muhannete muhtaç olmamak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Lübnan'a karşı düzenlenen siber terör saldırılarıyla bunun ne kadar hayati önemde olduğunu bir kez daha gördük. Hem yerli, milli yazılım geliştirme projelerimizin hem milli teknoloji hamlemizin hem de elektronik harp sistemlerine yaptığımız yatırımların kıymeti böylece anlaşılmış oldu. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz.”





Attığımız her adım Türkiye düşmanlarını rahatsız ediyor

Devlete, millete ve demokrasiye yönelik en küçük bir güvenlik tehdidini dahi görmezden gelmediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Attığımız her adım, yaptığımız her hamle, hayata geçirdiğimiz her proje, bu bölgeye dair planları olanları rahatsız etmektedir” dedi. Erdoğan, şöyle konuştu: “Bölgemizi lime lime etmek isteyenler bizden rahatsız oluyor. Vadedilmiş topraklar hayali kuranlar, bizden rahatsız oluyor. Eski sömürü çarklarını çevirmek isteyenler bizden rahatsız oluyor. Silah lobileri, kaos lobileri, mazlumların gözyaşından beslenen kan tüccarları bizden, büyüyen ve güçlenen Türkiye'den rahatsız oluyorlar. Nasıl atalarımız bu toprakları canlarını feda ederek vatan eylediyse, biz de burayı vatanımız olarak korumak için daima mücadele edeceğiz.”



