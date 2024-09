Güvenlik ve huzurdan taviz vermeyiz

Erdoğan, hemen her gün üst düzey bir teröristin imha edildiğini, bu operasyonların neredeyse tamamının yerli ve milli silah ve teknolojilerle gerçekleştirildiğini kaydetti: "Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı azaltmak, bu alanda muhannete muhtaç olmamak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Lübnan'a karşı düzenlenen siber terör saldırılarıyla bunun ne kadar hayati önemde olduğunu bir kez daha gördük. Hem yerli, milli yazılım geliştirme projelerimizin hem milli teknoloji hamlemizin hem de elektronik harp sistemlerine yaptığımız yatırımların kıymeti böylece anlaşılmış oldu. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz.”

Attığımız her adım Türkiye düşmanlarını rahatsız ediyor

Attığımız her adım Türkiye düşmanlarını rahatsız ediyor

Devlete, millete ve demokrasiye yönelik en küçük bir güvenlik tehdidini dahi görmezden gelmediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Attığımız her adım, yaptığımız her hamle, hayata geçirdiğimiz her proje, bu bölgeye dair planları olanları rahatsız etmektedir” dedi. Erdoğan, şöyle konuştu: “Bölgemizi lime lime etmek isteyenler bizden rahatsız oluyor. Vadedilmiş topraklar hayali kuranlar, bizden rahatsız oluyor. Eski sömürü çarklarını çevirmek isteyenler bizden rahatsız oluyor. Silah lobileri, kaos lobileri, mazlumların gözyaşından beslenen kan tüccarları bizden, büyüyen ve güçlenen Türkiye'den rahatsız oluyorlar. Nasıl atalarımız bu toprakları canlarını feda ederek vatan eylediyse, biz de burayı vatanımız olarak korumak için daima mücadele edeceğiz.”