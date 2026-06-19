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Güzelbahçe’den de yolunu bulmuş

Güzelbahçe’den de yolunu bulmuş

Muhammed Vefa Yürekli
04:0019/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
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Özlem Akyılmaz, Veli Ağbaba.
Özlem Akyılmaz, Veli Ağbaba.

İzmir Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonu, Güzelbahçe’ye de uzandı.

İmar yolsuzluğundan alınan rüşvetin dörtte birinin danışmanı Özlem Akyılmaz üzerinden CHP Milletvekili Veli Ağbaba’ya aktarıldığına ilişkin iddialar üzerine soruşturma genişletildi. Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında istenen MASAK raporunda, rüşvet ve usulsüzlük suçlamasıyla tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay’ın şüpheli para transferleri tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren kayıtlara göre Nermin Günay, yerel seçimden 1 ay önce, 27 Şubat 2024 tarihinde, Ağbaba’nın 15 senelik yardımcısı Özlem Akyılmaz’ın hesabına 500 bin TL gönderdi.Soruşturmada Nermin Günay da gözaltına alındı. Günay’la birlikte gözaltı sayısı 7 oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken nokta ise para trafiğinin merkezinde yine Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz’ın bulunması oldu. Seferihisar dosyasında rüşvet olduğu öne sürülen 500 bin TL’nin geçtiği hesapla, Güzelbahçe bağlantılı 500 bin TL’lik transferin aynı noktada kesişmesi dikkat çekti.

GÜNAY’I O ADAY YAPTI

Şaibeli kurultaya ilişkin soruşturmada, İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın bizzat Veli Ağbaba tarafından belirlendiğine yönelik tanık ifadeleri yer alıyor. Ağbaba’nın, Güzelbahçe Belediyesi’ndeki ihalelere maddi menfaat karşılığında müdahale ettiği de öne sürülüyor.



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