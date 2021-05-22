Gündem Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerin adreslerine polis baskını
İSTANBUL

Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerin adreslerine polis baskını

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası suç duyurusunda bulunduğu gazeteci Hadi ve Süleyman Özışık'ın sahibi olduğu internet sitesinin ofisinde arama yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerin adreslerine polis baskını
Hadi ve Süleyman Özışık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamarı sonrası gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazarak, Özışık kardeşlerin adreslerinde arama yapılması için talimat yazısı gönderdi.

Talimat üzerine, Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın sahibi olduğu internet sitesinin Ataşehir'deki ofisinde arama yapıldı.

Aramalar sonucu, Özışık kardeşlere ait telefonlara ve dijital materyale el konulduğu öğrenildi.

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