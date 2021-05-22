Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerin adreslerine polis baskını

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamarı sonrası gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazarak, Özışık kardeşlerin adreslerinde arama yapılması için talimat yazısı gönderdi.
Talimat üzerine, Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın sahibi olduğu internet sitesinin Ataşehir'deki ofisinde arama yapıldı.
Aramalar sonucu, Özışık kardeşlere ait telefonlara ve dijital materyale el konulduğu öğrenildi.