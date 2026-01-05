Hafıza'nın 106'ncı bölümü yayınlandı: Vahşi Batı nasıl geri döndü?

Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın 106'ncı bölümünde, "Vahşi Batı nasıl geri döndü?" konusunu masaya yatırdı.

Çelik ve Kaynak, küresel güç mücadelesinin arka planını ele alarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından kaçırılması ile kime ve hangi mesaj verildiğini tartıştı.