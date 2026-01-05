Yeni Şafak
Hafıza'nın 106'ncı bölümü yayınlandı: Vahşi Batı nasıl geri döndü?

21:025/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, yaşanan son gelişmeleri Hafıza'da ele aldı.
Yeni Şafak’ın ses getiren serisi Hafıza, 106'ncı bölümüyle ekranlara geldi. Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, yeni bölümde “Vahşi Batı nasıl geri döndü?” başlığını ele aldı.

Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın 106'ncı bölümünde, "Vahşi Batı nasıl geri döndü?" konusunu masaya yatırdı.

Çelik ve Kaynak, küresel güç mücadelesinin arka planını ele alarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından kaçırılması ile kime ve hangi mesaj verildiğini tartıştı.

Hafıza'nın yeni bölümünü buradan izleyebilirsiniz:



