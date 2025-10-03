Hakan Han Özcan'dan İsrail tarafından esir alınan Metehan Sarı'nın ailesine destek: Küresel intifada başlayacak

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu’nda yer alan aktivistlere İsrail tarafından müdahale edilmesinin ardından Ankara’da düzenlenen protestolara AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da katıldı. Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aktivistlerden Metehan Sarı’nın ailesinin acısını paylaşarak destek veren Özcan, “Gazze günümüzün Kerbelasıdır, küresel intifada başlayacak” sözleriyle hem birlik çağrısı yaptı hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yalnız mücadelesine vurgu yaptı. Özcan, esir alınan kardeşler serbest bırakılana kadar meydanları terk etmeyeceklerini söyledi.
Gösteriler, Amerikan Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalığın tepkisi eşliğinde sürdü. Protestolara katılanlar arasında Metehan Sarı’nın babası Veysel Sarı ve kardeşi Batuhan Sarı da yer aldı; AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan gece boyunca ailenin yanında bulunarak onlarla görüştü ve destek mesajı verdi.
Sarı ailesi, Özcan’ın ziyaretinin kendilerine moral verdiğini belirtti. Baba Veysel Sarı, “Bu zor günümüzde yanımızda olması bize güç verdi” derken, kardeş Batuhan Sarı da “Yalnız olmadığımızı hissettik, bize sahip çıkılması çok değerli” ifadelerini kullandı. Özcan’ın aile ile çekilmiş fotoğrafları da gösteride dağılan kalabalığa moral mesajı olarak paylaşıldı.
ÖZCAN’DAN SERT TEPKİ: “İNSANLIK KATLEDİLİYOR”
Protestolarda yaptığı konuşmasında Hakan Han Özcan, İsrail’in Sumud Filosu’na yönelik müdahalesini ve gözaltıları sert sözlerle kınadı. Özcan, son iki yılda insan hakları ve insan onurunun görmezden gelindiğini, küresel düzenin ikiyüzlülüğünü eleştirdi; Müslümanların birlik olup iç cepheyi kuvvetlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca dayanışmayı sürdüreceklerini söyledi.
“MÜSLÜMANLAR TEVHİT SANCAĞI ALTINDA BİRLEŞMELİ”
İsrail’in saldırılarının Müslümanları hedef aldığını dile getiren Özcan, birlik çağrısı yaptı:
“CUMHURBAŞKANIMIZ YALNIZ MÜCADELE EDİYOR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası platformlarda yalnız mücadele verdiğini belirten Özcan, “Dünya beşten büyüktür” çıkışının önemine vurgu yaptı:
“GAZZE GÜNÜMÜZÜN KERBELASI”
Özcan, Gazze’de yaşananları “günümüzün Kerbelası” olarak nitelendirdi:
“HUDEYBİYE’DEN SONRA FETİHLER GELDİ”
Tarihten örnek veren Özcan, mücadelenin sonunda zafer olacağına inandığını söyledi:
“Hudeybiye Antlaşması’nda da Müslümanlar zayıf görülmüştü, ama sonrasında fetihler gerçekleşti. Bugün de sabırla, imanla mücadele edersek, Allah’ın izniyle bölük bölük, akın akın Gazze’ye, Mescid-i Aksa’ya gireceğimiz günler yakındır.”
“MEYDANLARI TERK ETMEYECEĞİZ”
Protestoların devam edeceğini duyuran Özcan, şu mesajı verdi: