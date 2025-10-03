Hakan Han Özcan'dan İsrail tarafından esir alınan Metehan Sarı'nın ailesine destek: Küresel intifada başlayacak

“Küfrün tek millet olduğunu görüyoruz. Biz Müslümanlar olarak Rabbimizin ipine sımsıkı sarılmalı, ayrım yapmadan bir olmalıyız. Türk, Kürt, Alevi, Sünni… Kim olursa olsun, ‘Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah’ diyen herkes bu çağrıya kulak vermeli, Gazze’de yaşanan Kerbelâ’ya karşı kıyama kalkmalıdır.”