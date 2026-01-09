Yeni Şafak
Hakkari-Van karayolunda çığ paniği: Beş araç kurtarıldı

23:379/01/2026, Cuma
IHA
Yetkililer, bölgede çığ ve buzlanma riskinin devam ettiğini belirtti.
Hakkari-Van karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle peş peşe düşen iki çığın arasında kalan, içinde ailelerin de bulunduğu 5 araç karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yetkililer, bölgede çığ ve gizli buzlanma riskinin sürdüğünü belirterek sürücüleri yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Hakkari-Van karayoluna düşen iki çığ arasında kalan 5 araç kurtarıldı.

Hakkari-Van karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çanaklı köyü yakınlarında peş peşe düşen iki çığın arasında kalan, içerisinde ailelerin de bulunduğu 5 araç, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yolda kalan Adıyaman ailesi, "Yoğun kar yağışı ve sis vardı. Çığların sesini duyunca beklemeye geçtik. Kısa süre içinde aracımızın her iki tarafına da çığ düştü. Karayolları ekiplerine haber verilmesi üzerine kurtarıldık ve şehre ulaştık. Ancak Hakkari girişindeki Sersola mevkiinde gizli buzlanma var. Sürücülerin çok dikkatli olması gerekiyor, mümkünse hiç yola çıkılmamalı" dedi.

Yetkililer, bölgede çığ ve buzlanma riskinin devam ettiğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



