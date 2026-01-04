Hakkari’de çığ ahırları yuttu: Çok sayıda küçükbaş telef oldu

Taşbaşı köyü İdeyi Mahallesi’nde 1 Ocak 2026 akşamı meydana gelen çığ felaketinde, Abdullah Akbay, Yusuf Dayan ve Hasan Durgun’a ait çok sayıda küçükbaş hayvan çığ altında kalarak telef oldu. Recep Dayan’a ait arılı kovanların da çığ altında kaldığı bildirildi. Köylüler tarafından çığ altında kalan ahırlar tespit edilirken, bazı hayvanların ise canlı olarak kurtarıldığı belirtildi. Ayrıca yaz aylarında kullanılan, erzak ve eşyaların bulunduğu evlerin de çığ altında kaldığı öğrenildi.