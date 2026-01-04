Yeni Şafak
Hakkari’de çığ ahırları yuttu: Çok sayıda küçükbaş telef oldu

Hakkari’de çığ ahırları yuttu: Çok sayıda küçükbaş telef oldu

23:434/01/2026, Pazar
Çığ felaketi köyde hayvancılığı vurdu.
Çığ felaketi köyde hayvancılığı vurdu.

Hakkari’de ahırların üzerine düşen çığ, büyük zarara yol açtı. Çığ altında kalan çok sayıda küçükbaş hayvan telef olurken, bazı hayvanlar köylüler tarafından canlı kurtarıldı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Taşbaşı köyünde ahırların üzerine çığ düşmesi sonucu çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Taşbaşı köyü İdeyi Mahallesi’nde 1 Ocak 2026 akşamı meydana gelen çığ felaketinde, Abdullah Akbay, Yusuf Dayan ve Hasan Durgun’a ait çok sayıda küçükbaş hayvan çığ altında kalarak telef oldu. Recep Dayan’a ait arılı kovanların da çığ altında kaldığı bildirildi. Köylüler tarafından çığ altında kalan ahırlar tespit edilirken, bazı hayvanların ise canlı olarak kurtarıldığı belirtildi. Ayrıca yaz aylarında kullanılan, erzak ve eşyaların bulunduğu evlerin de çığ altında kaldığı öğrenildi.

Taşbaşı Köyü Muhtarı Ahmet Köçek, hayvanların yaklaşık 4 gündür çığ altında olduğunu belirterek, yolun açılması için çalışma yapıldığını ancak bölgede halen ciddi çığ riski bulunduğunu söyledi.

Yetkililer ise yolun açılmasıyla birlikte AFAD ve ilgili kurumların, hasar tespit çalışmaları için bölgeye sevk edileceğini ifade etti.



