Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
Hakkari’de maden ocağından sevindiren haber: Mahsur kalan 8 işçi sağ kurtarıldı

Hakkari’de maden ocağından sevindiren haber: Mahsur kalan 8 işçi sağ kurtarıldı

15:573/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Hakkari
Hakkari

Hakkari’de yoğun kar yağışı ve meydana gelen çığlar nedeniyle maden ocağı şantiyesinde mahsur kalan 8 işçi, Karayolları ile jandarma ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışma sonucu 3 günün ardından kurtarıldı. İşçiler, güvenli bir bölgeye sevk edildi.

Kavaklı köyü yakınlarında faaliyetlerini sürdüren maden ocağında çalışan 8 kişi, 3 gün önce bölgede etkili olan kar yağışı ve düşen çığların yolu kapatması nedeniyle şantiyede mahsur kaldı. Yolun açılmasını bekleyen işçiler, yiyecekleri bitince dün yetkilileri arayıp yardım istedi. Karayolları karla mücadele ve jandarma ekipleri, hemen çalışmalara başladı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede çalışma yapan ekipler, kaldıkları şantiyeye ulaşıp, işçileri kurtardı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi

Kurtarılan işçilerin Şine Dağı bölgesindeki jandarma noktasında misafir edildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Maden işçisi Dursun Poyraz, kurtarma çalışmaları ile misafir edilmeleri sürecinde özveri gösteren jandarma ve Karayolları personeline teşekkür etti.




#Hakkari
#maden ocağı
#işçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Annelik ve babalık izin süreleri ne kadar olacak?