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Hamas Siyasi Bürosu Türkiye'ye mi taşındı? Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından flaş açıklama

Hamas Siyasi Bürosu Türkiye'ye mi taşındı? Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından flaş açıklama

13:0518/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 'Hamas Siyasi Bürosunun Türkiye'ye taşındığı' iddialarına yönelik bir açıklama yaptı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

#Dışişleri Bakanlığı
#Hamas
#Filistin

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