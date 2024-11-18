Hamas Siyasi Bürosu Türkiye'ye mi taşındı? Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından flaş açıklama

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyelerinin zaman zaman Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtildi.
Ayrıca Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.
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