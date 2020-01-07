Gündem Hatayda Berfin Özekin yüzüne asit döken sanığa 12 yıl 18 ay hapis cezası
HATAY

Hatay'da Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa 12 yıl 18 ay hapis cezası

Hatay'da Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa 12 yıl 18 ay hapis cezası

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 12 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mağdur Özek, "İstediğimiz karar bu değildi. Benim çektiğim acıların karşılığı bu olmaz" dedi.

Haber Merkezi AA
Mahkemede söz verilen mağdur Berfin Özek, gözyaşı dökerek olayı tekrar anlattı.
Mahkemede söz verilen mağdur Berfin Özek, gözyaşı dökerek olayı tekrar anlattı.

İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ozan Çeltik, tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mağdur Berfin Özek, annesi Zeynep, babası Yaşar ve ağabeyi Barış Özek, tarafların avukatları ile CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve bazı kadın platformu temsilcileri de duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen mağdur Berfin Özek, gözyaşı dökerek olayı tekrar anlattı.

Asit saldırısına uğrayan Berfin'in gözleri de ameliyat edilecek
HAYAT
Asit saldırısına uğrayan Berfin'in gözleri de ameliyat edilecek

Özek, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "En ağır cezayı almasını, bizim çektiğimiz acıları çekmesini istiyorum. Hiç mi düşünmedin nasıl can çekişeceğimi, hiç mi düşünmedin? Ne kadar merhametsiz ve vicdansızsın sen" dedi.

Bu sırada fenalık geçiren Özek'e su verildi.

Berfin'in avukatı Mehtap Sert de sanığın eylemi planlandığını ve zekice yaptığını ifade ederek, "Berfi'nin yüzünün yanı sıra asidi, göğüs kısmına döktü. Süt bezlerine de zarar verdi." diye konuştu.

Sanık avukatı Fadi Tekin ise yaşanan olayın yüreği sızlatan ve kahreden bir durum olduğunu dile getirdi. Tekin, müvekkilinin, tutuklu bulunduğu süre de göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten yaralama suçundan" 12 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırdı.

Asitle yüzü yakılan kızdan kötü haber: Gözünü kaybedebilir
GÜNDEM
Asitle yüzü yakılan kızdan kötü haber: Gözünü kaybedebilir

"Çektiğim acıların karşılığı bu olmaz"

Adliye çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan avukat Mehtap Sert, Berfin'in, kadına yönelik şiddetin "yakıcı yüzü" olduğunu söyledi.

Bir yıllık hukuk mücadelelerinin bir ayağının tamamlandığını belirten Sert, "İstediğimiz gibi bir sonuç çıkmadı. 1,5 litre asidin, kasten yaralama olarak değerlendirilmesi, ne hukuka ne vicdana sığan bir karardır. Mahkeme heyeti mütalaaya uygun olarak değerlendirme yaptı ve sanık 12 yıl 18 ay ceza aldı. Cezaya itiraz edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mağdur Özek de karar karşısında şoke olduklarını anlatarak, "İstediğimiz karar bu değildi. Benim çektiğim acıların karşılığı bu olmaz." dedi.

İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, geçen yıl 15 Ocak'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili Ozan Çeltik tutuklanmıştı. Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastane tarafından üstlenilmişti.

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