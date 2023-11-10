Hatay’ın ihyası için uluslararası iş birliği

Bu kapsamda 'Hatay'ın İhyası Çalıştayı', 25’ten fazla konuk konuşmacının katılımıyla İstanbul’da düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde; tasarım ve planlama iş birliği grubuna gönüllü liderlik eden Türkiye Tasarım Vakfı’nın ‘Hatay’ın İhyası’ çalışmalarının ilk sunumları tamamlandı.

Hatay’ın tarihi merkezinin yeniden hayat bulması için uluslararası düzeyde 39 yerli ve yabancı firma ile iş birliği yapılıyor. Türkiye Tasarım Vakfı, Adıyaman'ın da tasarım süreçlerini eş zamanlı yürütecek. Hatay’ın İhyası için dünyada eşi görülmemiş bir iş birliği yürüterek uluslararası alanda da model olabilmeyi hedeflediklerini belirten Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Hatay ve Adıyaman için 15 Aralık’ta şematik, 22 Ocak’ta ise kesin çalışmaları tamamlayarak bunları Bakanlığımıza teslim edeceğiz. 31 Mart itibarıyla da bütün görevimiz sona erecek” dedi.