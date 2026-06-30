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Hava savunmada Samp-T ve Patriot seçenekleri masada: Bakan Güler'den NATO zirvesi öncesi kritik mesaj

Hava savunmada Samp-T ve Patriot seçenekleri masada: Bakan Güler'den NATO zirvesi öncesi kritik mesaj

11:5130/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
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Bakan Güler'den SAMP-T ve Patriot açıklaması
Bakan Güler'den SAMP-T ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Güler yaptığı açıklamada Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek adına Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T ve ABD yapımı Patriot sistemlerinin de dahil olduğu birçok sistemin değerlendirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜM SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR"

Bakan Güler, Türkiye'nin savunma sistemlerini güçlendirmek için Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T ve ABD yapımı Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendirdiğini vurguladı.

Güler ayrıca, NATO Zirvesi'nde savunma harcamalarının konuşulacağını açıkladı.


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