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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP'li vekilin 500 araç iddiasına açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP'li vekilin 500 araç iddiasına açıklama

11:039/11/2024, Cumartesi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 500 araç iddiasına yanıt verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 500 araç iddiasına yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 500 araç alımına dair ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Bakanlık, söz konusu araçların yalnızca bakanlık kullanımı için değil, kamu kurumlarının taşıt ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla temin edileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı,
"Bakanlığa 2025 yılı bütçesiyle 500 araç alınmasının planlandığı"
iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın
"Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 yılı bütçesiyle kendisine 500 araç almayı planlıyor.
" iddiasına yer verildi.

"Söz konusun vekil düzeltmeyi kendi yapacak"


Söz konusu iddianın "gerçek dışı" olduğu belirtilen açıklamada, "Sayın Vekil konu ile ilgili dün bilgilendirilmiş olup yanlış anlamasından kaynaklı gerekli düzeltmeyi kendisinin de yapacağını söylemiştir. Ancak, bazı gazetelerde konunun gerçek dışı şekilde, 'Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor' başlıklarıyla işlendiği için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zaruri görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.



Taşıt Kanunu gereğince bütçede öngörülmediği sürece taşıt satın alınmasının mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Bununla birlikte, yıl içinde başka kurumların ortaya çıkan acil ve zorunlu taşıt ihtiyaçlarının da karşılanması gerekmektedir. Dolayısıyla, iddia edilen 500 taşıtın doğrudan Bakanlığımız ile ilgisi olmayıp Bütçe Kanunu'na ekli T cetvelinde de söz konusu taşıtların kullanım yeri olarak 'merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere' ifadesi açıkça yer almaktadır. Bu çerçevede iddia edilen 500 araç, Bakanlığımızın kullanımına tahsis edilmemekte olup, kamu idarelerinin zorunlu taşıt ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, tasfiye karşılığında ve kamu alım garantisi kapsamında yerli ve elektrikli Togg tahsis edilmesi planlanmaktadır."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."




#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#CHP
#Sevda Erdan Kılıç

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