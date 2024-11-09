Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP'li vekilin 500 araç iddiasına açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 500 araç alımına dair ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Bakanlık, söz konusu araçların yalnızca bakanlık kullanımı için değil, kamu kurumlarının taşıt ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla temin edileceğini açıkladı.
"Söz konusun vekil düzeltmeyi kendi yapacak"
Söz konusu iddianın "gerçek dışı" olduğu belirtilen açıklamada, "Sayın Vekil konu ile ilgili dün bilgilendirilmiş olup yanlış anlamasından kaynaklı gerekli düzeltmeyi kendisinin de yapacağını söylemiştir. Ancak, bazı gazetelerde konunun gerçek dışı şekilde, 'Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor' başlıklarıyla işlendiği için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zaruri görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.
Taşıt Kanunu gereğince bütçede öngörülmediği sürece taşıt satın alınmasının mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."