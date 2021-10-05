HDP’den ittifak açıklaması: Arayış içinde değiliz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı'na, yerel seçimlerde birlikte yürüdükleri HDP'nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de dahil olup olmayacağına ilişkin tartışma gündemdeki yerini koruyor.

HDP'DEN MUHALEFETE REST

"Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin" diyerek rest çeken HDP, ittifakın açıktan yapılmasını ve terörle mücadelenin durdurulmasını, Millet İttifakı üyesi partilere anlaşabilmeleri için şart koşuyor.

"ARAYIŞ İÇİNDE DEĞİLİZ"

Son olarak Meclis'te HDP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, ittifak arayışı içinde olmadıklarını söyledi.

"DEMOKRASİ İTTİFAKIMIZ VAR"

Toplumun farklı kesimleriyle demokrasi ittifakı içinde olacaklarını ifade eden HDP’li Sancar, "Bunun dışında bir ittifak arayışımız olmadığımızı açıkça ilan ediyoruz" dedi.

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