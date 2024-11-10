Hem suçlu hem güçlü!

Kasım ayının ilk toplantısında (7 Kasım) üç AK Partili ABB Meclisi üyesi darbedildi. Üyelerden Abdurrahman Özkan, Furkan Albayrak ve Emre Arslantaş çıkan arbedede yaralanırken üçüne de darp raporu verildi. Özkan’ın burnu kırılırken boyun bölgesinde ise sıkma dolayısıyla morarmalar oluştuğu saptandı. Mağdurlardan Albayrak’ın sol ayak bileğinde ödem olduğu tespit edilirken baş bölgesinde çizilmeye bağlı yaralanmalar oluştu. Ayrıca Arslantaş’ın muayenesinde göğüs bölgesinde ezilmeler mevcut olduğu görüldü.

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, kavganın sebebi olarak ABB Meclisi’ne başkanlık eden Ertan Işık’ın hakaret içeren sözlerini gösterdi. Yalçın, “Olayların bu noktaya gelmesinin tek sorumlusu Meclis Başkanvekilinin AK Parti Grubu’nu Cumhuriyet düşmanı olarak suçlamasıdır” dedi. Yalçın, “29 Ekim de 19 Mayıs da Atatürk de bu ülkenin ortak değeridir. Milli değerlerle sorunu olanlar var, biz onların kim olduğunu biliyoruz. Biz onların Batman’da otobüsünün üzerine çıkarak, terörist Sakine’lere selam olsun diyenlerin milli değerleri olmadığını biliyoruz” diye konuştu.