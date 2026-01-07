Her kumar bağımlısı 100 bin lira borçlu

Türkiye’deki kumar bağımlılığını kapsamlı biçimde ele alan Enstitü Sosyal, ayrıntılı bir rapor yayımladı. Buna göre, kumar bağımlılarının yüzde 97’sini erkekler, yüzde 3’ünü ise kadınlar oluşturuyor. En yoğun yaş grubunun 26–35 aralığı olduğu belirtilirken, bu grubun oranı yüzde 49,74 olarak kaydedildi. Araştırma, evli bireylerin kumar bağımlılığına yakalanma oranının da yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Raporda, yaş gruplarına göre tercih edilen kumar türlerinin değiştiği görülüyor. Genç yaş gruplarında dijital ve hızlı erişilebilir kumar türleri, özellikle casino oyunları ve spor bahisleri öne çıkıyor. Orta yaş grubunda dijital tercihler sürerken, bazı geleneksel oyunların da görünürlüğü artıyor. İleri yaş gruplarında ise okey, at yarışı ve benzeri geleneksel oyunlar daha yaygın hale geliyor. Sanal kumara başlangıçta en sık tercih edilen türün ise spor bahisleri olduğu vurgulanıyor.

YOKSULLUKLA İLGİSİ YOK

Kumar bağımlılığından kurtulmak için YEDAM’a başvuranların büyük çoğunluğunun lise ve üniversite mezunlarından oluştuğu görülüyor. Katılımcıların yüzde 44,3’ü üniversite, yüzde 42,4 lise mezunu, başvuruların toplamda yüzde 86,7’si en az lise düzeyinde eğitim almış kişilerden oluşuyor. Bu yüzden dijital kumarın sadece düşük eğitim düzeyine sahip ve yapısal olarak dezavantajlı gruplara özgü bir davranış olmadığı aksine beyaz yaka çalışanları çok fazla dijital kumar tuzağına düştüğü belirtiliyor. Dijital kumarın yalnızca işsizlik ya da mutlak yoksullukla ilişkili bir davranış biçimi olmadığı, istikrarlı gelir sahibi kişilerde dahi farklı psikososyal motivasyonlarla gelişebileceği görülüyor. YEDAM’a başvuranların yüzde 84,5’i meslek sahibi kişilerden oluşuyor. Başvuru yapanların ekonomik durumlarının yüzde 44,1’i ekonomik durumu orta, yüzde 21,1 kötü, yüzde 6,9’u ise çok kötü olarak değerlendiriliyor.

ARKADAŞ ÇEVRESİ ETKİSİ BÜYÜK

YEDAM’a yapılan başvuruların yüzde 32,7’si İstanbul, yüzde 8,9 Ankara, yüzde 4,9 İzmir, yüzde 3,6 Bursa, yüzde 3,5 Kocaeli olarak tespit edildi. Kumarla ilk temas ve başlama nedenleri arasında ilk sırada arkadaş çevresinin etkisi geliyor. Bu bulguyla kumarın çoğu zaman kişisel bir karar olmaktan çok sosyal bir etkileşim ve normalleşme süreci içinde geliştiğini gösteriyor. İkinci sırada merak geliyor. Heyecan arayışı ve dürtüsellik, depresyon ve umutsuzluk, anksiyete gibi dürtüler hem kumarın sonucu hem de kumarın gerekçeleri olarak ortaya çıkıyor. Bağımlı olan kişilerde ise ilk etapta kazanma hırsı devamlı hale geliyor ve kaybettiklerini telafi etmek için döngü içerisinde dönüp duruyorlar. Bağımlıların büyük çoğunluğunun 100 bin TL’nin üzerinde borca sahip. Borçlanmanın kaynağı incelendiğinde, erkek katılımcıların yüzde 52’si aile üyelerinden, yüzde 28’i bankalardan, yüzde 8’i akrabalardan borç aldığını belirtiyor. Kadın bağımlıların bir kısmı ise tefecilere borçlanıyor.







