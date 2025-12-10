Yeni Şafak
Her yerde şok cihazı bulunacak

Oğuzhan Ürüşan
04:0010/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
Şok Cihazı.

Ani kalp durmalarında hastaneye gitmeden önce yapılacak müdahaleyi güçlendirmek için taşınabilir otomatik şok cihazı (OED) dönemi başlıyor.

1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek yönetmelikle, milyonlarca kişinin kullandığı alanlarda bu cihazlar görünür ve ulaşılabilir olacak. Amaç, 112 gelene kadar yapılacak erken müdahaleyle ölüm ve kalıcı sakatlık riskini azaltmak. OED, göğse yapıştırılan pedlerle kalp ritmini analiz ediyor, riskli ritmi tanıyıp gerekiyorsa kalbe otomatik şok vererek dolaşımın yeniden başlamasını sağlıyor. 2026–2028 yılları arasında havalimanları, uçaklar, AVM’ler, büyük spor tesisleri, otobüs terminalleri, büyük iş yerleri, büyük otel ve yurtlar, raylı sistem istasyonları, tren ve deniz yolcu taşımacılığı, büyük ibadethaneler, kent meydanları, benzin istasyonları ve kalabalık etkinlik alanlarında OED bulundurmak zorunlu olacak. Cihaz sayısı ve tam konumu Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek.




#Sağlık
#Şok cihazı
#kalp sağlığı
