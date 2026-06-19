HES Holding’in Katma Değerli Üretim Projelerine bakanlık desteği

Destek kapsamına alınan projelerden ilki, Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek olan “Gıda Kıvam Artırıcıları ve Bitkisel İçerikli Gıda Takviye Ürünleri Üretimi” projesi oldu. Yalova’da desteklenen ikinci proje ise “Katma Değeri Yüksek Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünler Üretimi” olarak açıklandı.

Toplam yatırım büyüklüğü yaklaşık 450 milyon TL olarak öngörülen iki projenin; sağlık, gıda takviyesi ve bitkisel ürünler alanlarında yerli üretim kapasitesini güçlendirmesi, nitelikli istihdam oluşturması ve ihracat odaklı büyümeye katkı sağlaması hedefleniyor.

Afyonkarahisar’ın tarımsal potansiyeti ile Yalova’nın sanayi altyapısını bir araya getiren yatırımların, yenilikçi üretim teknolojileri ve Ar-Ge odaklı bir yaklaşımla hayata geçirilmesi planlanıyor.

HES Holding’den yapılan açıklamada, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında desteklenen yatırımların, Türkiye’nin stratejik sektörlerdeki üretim kapasitesinin artırılmasına, dışa bağımlılığın azaltılmasına ve yüksek katma değerli ürün geliştirme hedeflerine katkı sunmasının beklendiği belirtildi.

Bölgesel potansiyelin değerlendirilmesini amaçlayan yatırımların, yerel kalkınmanın hızlanmasına, yeni istihdam alanlarının oluşmasına ve Türkiye’nin sağlık, gıda takviyesi ile tıbbi ve aromatik bitkisel ürünler alanındaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlaması öngörülüyor.



