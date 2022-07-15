‘Hijyen evi’ oyunu deşifre.

Darbe girişimi sonrası yeniden toparlanmaya çalışan FETÖ, örgütle irtibatlı kişilerin üniversitede okuyan çocuklarını “hijyen evleri” adı verilen hücre evlerinde örgütlemeye devam ediyor. Bu evlerde kalan öğrenciler kanalıyla yeniden devlete sızma amacını güden örgütün, evlerin deşifre olmaması için gizliliğe büyük önem verdiği anlaşıldı. Yapılan çalışmalarda, örgütün gizlilik yöntemleri tek tek ortaya çıkartılırken, bu evlerde kalan örgüt mensuplarıyla ilgili de davalar açıldı.

POSTER, SİGARA, ALKOL

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası yeniden toparlanmaya çalıştığına ilişkin istihbarat alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün toparlanma faaliyetleri çerçevesinde öğrencilere ayrı bir önem atfettiği anlaşıldı. “Hijyen evleri” adıyla yeni bir yapılanmaya giden FETÖ’nün, örgütle iltisaklı kişilerin lise ve üniversitede okuyan çocuklarını bu hücre evlerine yerleştirmeye başladığı bilgisine ulaşıldı. Örgütün, hücre evlerini geçmiş dönemine nazaran daha az sayıda öğrencinin bir araya gelmesiyle oluşturulduğu belirlendi. Örgütün, evlerin ve mensuplarının deşifre olmaması için tedbirler uyguladığı bilgisine ulaşıldı. Üniversite öğrencilerinin, “örgüt evi” görünümünden uzak tutmak için yerleştirildikleri hücre evlerinin duvarlarına sanatçı ve sporcu posteri yapıştırma, farklı örgütlere ait kitap, dergi, gazete ile sigara ve alkol bulundurma gibi tedbirler uygulandığı tespit edildi.

İLETİŞİM İNTERNET ÜZERİNDEN

Buralarda kalan öğrencilerin deşifre olmamak için GSM hatları üzerinden çok az irtibat kurdukları, aralarındaki iletişimi genellikle internet tabanlı çalışan yazılım, uygulama, oyun ve internet siteleri içerisindeki sohbet odaları üzerinden veya sim kartsız telefon üzerinden halka açık yerlerde bulunan kablosuz internete bağlanarak gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Hijyen evlerinde kullanılan eşyaların daha önce boşaltılan örgüt evlerinden ve yurt dışına kaçan mensuplarının geride kalan eşyalarından temin edildiğini tespit edildi. Bu eşyaların örgütle irtibatlı kişilerce depolanarak dağıtımının yapıldığı veya örgüt evindeki kişilerin buraya yönlendirilmesiyle eşya temininin sağlandığı görüldü.

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ÖĞRENCİ EVİNDE KALDIĞINIZI SÖYLEMEYİN

Örgüt, evlerde kalan öğrencilere ev ve bölge sorumluları aracılığıyla kod isim verirken, okudukları okullarda veya sosyal hayatta öğrenci evinde kaldıklarını kesinlikle kimseye söylememeleri, sorulduğunda ise uzak bir bölgede bulunan yurt, misafirhane veya akrabalarında kaldıklarına dair cevaplar vermeleri için telkinlerde bulunduğu anlaşıldı.

ÇETELE TUTULUYOR

FETÖ elebaşına ait kitapların okunması ve vaazlarının dinlenmesi gibi faaliyetlerin yazıldığı haftalık “çetele” tablosu tutulduğu, haftalık değerlendirmeler neticesinde evde kalan bu öğrencilerden yüksek puan toplayanların bardak, çorap, eşarp, atlet gibi hediyelerle ödüllendirildikleri tespit edildi. Eğitim dönemi sonunda yapılan büyük çaplı değerlendirmelere ise sonraki dönemde kimlerin ev sorumlusu ya da kaç evden sorumlu olacağı kararlaştırılıyor.

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AMAÇ YENİDEN DEVLETE SIZMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hücre evlerinde kalan örgüt mensuplarını tek tek tespit ederek haklarında dava açtı. Başsavcılık, örgütün çözülme sürecinden kurtulmak, yeniden yapılanarak teşkilatlanmak amacıyla hijyen evleri açtığını, bu evlerde kalan öğrenciler kanalıyla örgütlenip devlete sızma amacı güttüğünü ifade etti.