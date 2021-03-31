Hobi amaçlı başlamışlardı: 'Amigurumi' oyuncak yapmayı öğrenen kadınlar ABD’den bile sipariş aldı

Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü’nün açmış olduğu Japonların dünyaya tanıttığı, iplerden örülerek yapılan içi doldurulmuş oyuncak anlamına gelen “amigurumi” yapımını hobi amaçlı öğrenmek için kurslara katılan kadın kursiyerler önce oyuncak yapmayı öğrendi.
Beş yılda yaklaşık 250 çoğunluğu ev hanımı kadına “amigurumi” yapmayı öğrettiğini belirten kurs öğretici Rabia Bölükbaşı,
"Kursiyerlerimizle birlikte amigurumi tekniğiyle yapmış olduğumuz oyuncakları sosyal medya hesaplarımızda sergileyeme başladık. Oyuncaklar ilgi görmeye başladı. İletişim araçları ile bizlere ulaşarak almaya başladılar" diye konuştu. New Jersey'den 200 adet talep
Son gelen siparişe şaşırdıklarını söyleyen Bölükbaşı,
"Amerika Birleşik Devletlerinin New Jersey eyaletinde ikamet eden Türk girişimci, kursiyerlerimiz ile yapmış olduğumuz tavşan, kuzu, geyik ve diğer amigurumi çeşitlerimizden, bebeklerin oynayabileceği 200 adet talep etti” dedi.
Kursiyer Şenay Demir, merak ettiği için almaya başladığı kursta yaptığı el emeği oyuncakların ilk başlarda ilgi görmesinin kendisini mutlu ettiğini, yurt içi ve yurt dışından aldıkları talep ile aile bütçesine katkıda bulunmaya başladığını söyledi. Demir,
"Kurs öğretmeniz ve Özgül Arslan, Zeynep Bulut, Hanife Katay isimli kurs arkadaşlarımız ile birlikte ilk yurt dışı siparişini oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
HAYAT
Bankacılığı bırakıp salep işine girdi: Şimdi kilosunu 500 liradan satıyor
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Türkiye son yıllarda tasarım alanında önemli çalışmalar yapan girişimcilerle ihracatını arttırmaya çalışıyor. Bu alanda çocuk ürünleri de öne çıkıyor. Kırıkkale’de 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Emine Şimşek, 1,5 yıl önce devletten destek almadan kendi imkanlarıyla evinde kurduğu atölyede ayda 500’e yakın 23 çeşit imal ettiği eğitici oyuncakları zamanla gelir kapısına dönüştürdü. Şimşek’in çocukların eğitici ve zihinsel gelişimleri ile el becerilerini desteklemek için ürettiği oyuncakları yurt içi ve yurt dışından talep görmeye başladı. Oyuncakların tasarımından kullandığı materyallere kadar özenle çalışan Şimşek, yoğun talepleri karşılamak için gece gündüz ailesiyle birlikte oyuncak imalatı yapıyor. Kısa sürede ürünlerini Amerika, Almanya, İngiltere ve Kanada’ya ihraç etmeye başlayan Şimşek, ıhlamur ağacından ürettiği oyuncakları, yurt içi ve yurt dışı için açtığı iki e-ticaret sitesinden de pazarlıyor.
Doğal ahşap oyuncak işine ailesiyle birlikte 1,5 yıl önce başladıklarını ifade eden Şimşek, “Aileden gelen ahşap üzerine işlemlerimiz vardı. Biz bunları daha fazla geliştirerek, ‘nasıl bunları bir eğitim materyalleri haline dönüştürebiliriz?’ diye düşünmeye başladık. Uzun süreli Ar-Ge çalışmalarından sonra bu oyuncakları yapamaya başladık. İlk evimin bodrumunda başladık biz bu işe çocuklarımla beraber ve ilk oyuncağımız gökkuşağı ile başladık. Üretim aşamasını hızlandırdık. Evimizin bodrumu artık bize küçük gelmeye başladı, yerimizi büyüttük” dedi.
Türkiye’de internet siteleri üzerinden işlerini ilerletmeye başladıklarını anlatan Şimşek, ayda 500’e yakın oyuncak üretimi yaptıklarını ve 23 çeşit ürün yelpazesine ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Evimizin bodrumu dar gelmeye başladıktan sonra atölyemizi büyüttük. Kaliteden asla taviz vermedik. Bizim için en iyi şartımız kalite. Ağaçlarımızı bizzat kendim giderek en kaliteli ıhlamur ağaçlarını tercih ediyoruz. Kaliteden asla taviz vermedik ve bu bize başarıyı getirdi. Ülke içerisindeki taleplerimiz arttıkça yurt dışından da talepler almaya başladık. Kanada, Amerika, İngiltere’den yoğun talepler almaya başladık. Buralarda da yine aynı şekilde kalite ve çocuk sağlığı önemli olduğu için doğru yolda olduğumuza karar verdik.”
Şimşek, “Şu an yüklü miktarda yurt dışına siparişlerimiz başladı. Bunun asıl sebebi de boya kalitesinden olduğunu düşünüyoruz. Çünkü orada kullandığımız boyalarımızın laboratuvar testlerinden geçtiğini gördük. Bu bizim için de artı bir başarıydı” ifadesini kullandı.
Evinin bodrumunda yapımına başlamıştı: Şimdi Amerika, Almanya, İngiltere ve Kanada’ya ihraç ediyor
Kırıkkale'de kadın girişimci Emine Şimşek, çocukların zihinsel gelişimleri ile el becerilerini desteklemek için ürettiği ahşap oyuncakları 4 ülkeye ihraç ediyor.
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KAZ DAĞLARI'NDA KARAR KILDI <br> <br> Arıcılık konusuna merak saran Derya Demircan, uzun bir süre arıcılık ve apiterapi konusunda eğitimler aldı, arıcılığı en iyi nerede yapabileceği konusunda bölge arayışına giren Demircan, Siirt’te Pervari, Bitlis’te Hizan, Artvin’de Macaheli, Karadeniz’de Anzer, Çanakkale’de Kaz Dağları’nı karış karış gezerek, gittiği bölgelerden numune topladı.
Bu balları analize gönderen Demircan, sonuçlarda Türkiye’nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek balının Kaz Dağları’ndan çıktığını görerek, çiftliğini de Kaz Dağları eteklerinde bulunan Bayramiç ilçesine kurmaya karar verdi.
İstanbul’daki tekstil işini bırakıp, Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe ile Kaz Dağları eteklerine arı çiftliği kuran evli ve 2 çocuk annesi Derya Demircan, Türkiye’nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek ballarını üretiyor.
Demircan, şimdilerde İtalya’dan Almanya’ya, Katar’dan İsviçre’ye kadar birçok ülkeye bal satıyor.
GENÇ ÇİFTÇİ HİBESİYLE MORAL BULDU <br> <br> Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı ’Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında aldığı 30 bin lira hibe desteğiyle arıcılık ekipmanlarını temin ederek, işe başladığını söyleyen Derya Demircan, Bundan 8 yıl öncesinde İstanbul’da tekstil ile uğraşıyordum. Fakat arılara ve arıcılığa çok meraklıydım...
Bunun üzerine arıcılık ve apiterapi eğitimi aldım. Sonrasında ailecek arıcılık işini yapmak istedik. Ama nerede yapmalıydık. Bunun için yerimizi bulmamız gerekiyordu. Türkiye’nin dört bir tarafını dolaştık Karadeniz, Ege, Akdeniz her bölgeden ballar topladık. Bu balları analizlere gönderdik...
Analizler sonucunda baktık ki Türkiye’nin prolin değeri en yüksek balı Çanakkale’den ve Kaz Dağları’ndan çıktı. Prolin değeri 1593, yani Anzer balının dahi yükseğinde bir prolin aldık. Sonrasında Kaz Dağları'nın eteklerinde almış olduğumuz çiftliğimizde bu işi yapmaya başladık...
Arılarımızı Kaz Dağları’nda konumlandırıyoruz. Bu süreçte devletin sunmuş olduğu Genç Çiftçi Projesi'ne katıldım ve hak kazandım. İlk kovanlar, arı ve ekipmanlarımız devlet tarafından karşılandı dedi.
50 KOVANLA BAŞLADI, ŞİMDİ 250 KOVANI VAR <br> <br> Arıcılık işine devletten aldığı hibe desteği ve 50 kovan ile başlayan Derya Demircan, antioksidan ve prolin değeri yüksek balların büyük talep görmesi nedeniyle üretim kapasitesini artırdı ve kovan sayısını 250'ye çıkarttı.
Yerinde sağım teknikleriyle pastörizasyon ve ısısal işleme tabi tutmadığımız ballarımızda prolin ve antioksidan değerlerimiz fazla çıkmakta diyen Demircan, şöyle konuştu: Biz kahvaltılık bir bal üretmiyoruz. Günde bir kaşık tüketilecek, sağlık için faydalı bir bal üretiyoruz. Ballarımızı Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Katar, İtalya ve İsviçre’ye pazarlıyoruz..
Yeni Zelanda'da bal sargı bezleri ve yara iyileştirici merhem olarak kullanılıyor. Aslında bu bir Osmanlı kültürüdür ve bize atalarımızdan mirastır. Savaş zamanlarında dahi yaraların iyileştirilmesinde kullanılan bir ürün bal. Bu yüzden aslında sağlık için çok faydalı bir ürün...
Şöyle ki tesisimizin, apiterapi merkezi haline gelmesi için bazı üniversiteler ile çalışma halindeyiz. Polen, propolis, arı sütü, apilarnil gibi arı ürünlerinin sağlık alanında kullanılması için çalışmalarımız var.
YABANİ SARIMSAK FAKTÖRÜ <br> <br> Ürettikleri balın antioksidan ve prolin değerinin yüksek çıkmasında, Dünya’da sadece Kaz Dağları’nda bulunan 32 endemik bitki florası içerisindeki yabani sarımsağın etkili olduğuna dikkat çeken Derya Demircan, Bu yabani sarımsağın balda bulunması antioksidan ve prolin değerini yükseltiyor. Dünyaca ünlü antioksidan değeri yüksek manuka balını Yeni Zelanda’dan deneyimleme fırsatı bulduk...
Aynı zamanda manuka bitkisini Türkiye’ye getirdik. Laboratuvar analizleri sonucunda manuka bitkisi ve yabani sarımsağın aynı familyadan olduğunu ve bu yüzden Kaz Dağları'ndan almış olduğumuz balın antioksidan ve prolin değerinin yüksek çıktığını gördük” diye konuştu.
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Kadın girişimci İstanbul'daki işini bıraktı, Kaz Dağları'nda iş kurdu: İtalya’dan Almanya’ya, Katar’dan İsviçre’ye kadar satış yapıyor
İstanbul'da tekstil işiyle uğraşırken, 'Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak Kaz Dağları'nda arı yetiştirmeye başlayan Derya Demircan (39), şimdilerde Türkiye'nin antioksidan ve prolin değeri en yüksek ballarını üreterek, dünyaya satıyor. Demircan, "Dünyaca ünlü antioksidan değeri yüksek 'manuka balı' bu özelliğini manuka bitkisinden alırken, bizim balımız da manuka bitkisi ile aynı familyadan olan yabani sarımsaktan alıyor. Balımızın prolin değeri 1593, yani Anzer balının dahi yükseğinde bir prolin değerine sahip" dedi.