Hudut kartalları sınırda göz açtırmıyor: Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB'nin açıklamasında, "Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişi, Şanlıurfa bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı." ifadeleri kullanıldı.
Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişi, Şanlıurfa bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. #MSB pic.twitter.com/mKEhSqrlBW
Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişi, Şanlıurfa bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. #MSB pic.twitter.com/mKEhSqrlBW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 23, 2022