Gündem Hudut kartalları sınırda göz açtırmıyor Yasa dışı yollarla Suriyeden ülkemize sızmaya çalışan 2 kişi yakalandı
ANKARA

Hudut kartalları sınırda göz açtırmıyor: Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını bildirdi. MSB açıklamasında, "Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişi, Şanlıurfa bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi AA
Hudut kartalları sınırda göz açtırmıyor: Yasa dışı yollarla Suriyeden ülkemize sızmaya çalışan 2 kişi yakalandı
Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB'nin açıklamasında, "Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişi, Şanlıurfa bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı." ifadeleri kullanıldı.

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