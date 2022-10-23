Hudut kartalları sınırda göz açtırmıyor: Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Zincirlikuyu'da İETT yol ortasında alev topuna döndü

Beşiktaş Zincirlikuyu'a bir İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple yanarak alev topuna döndü. Bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken, otobüste yolcu olup olmadığı ise bilinmiyor.