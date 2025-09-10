Yeni Şafak
Hükümet konağında korkutan yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

09:1910/09/2025, Çarşamba
IHA
Hilvan Hükümet Konağı’nda yangın
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Hükümet Konağı’nda yangın çıktı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Hükümet Konağı’nda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Hükümet Konağı’nın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.


