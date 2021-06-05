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POLİTİKA

Hulusi Akar: Fitneciler TSK'nın başarılarını engelleyemeyecekler

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki harekat alanlarında yol yapım çalışmaları sırasında ağaçları kestiği ve çevreye zarar verdiğine yönelik iddialara cevap veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yalanla dolanla ordumuza ve onun komuta kademesine dil uzatan ordubozanlar var. Fitne ve fesat peşinde koşan ordubozanlar, TSK'nın başarılarını engelleyemeyecekler" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hulusi Akar: Fitneciler TSKnın başarılarını engelleyemeyecekler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Bazı basın yayın organlarında, TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki harekat alanlarında yol yapım çalışmaları sırasında ağaçları kestiği ve çevreye zarar verdiğine yönelik iddialar yer almıştı.

Akar: Yalanla dolanla ordumuza dil uzatıyorlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu iddialara tepki gösterdi. Akar, "Yalanla dolanla ordumuza ve onun komuta kademesine dil uzatan ordubozanlar var. Fitne ve fesat peşinde koşan ordubozanlar, TSK'nın başarılarını engelleyemeyecekler" dedi.

MSB: Operasyonları gölgelemek istiyorlar

Dün de Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, TSK'nın bütün faaliyetlerde çevre ve tabiat varlıklarının zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterdiğini vurgulayarak iddialara ilişkin şunları söylemişti:

  • Söz konusu iddialar kahraman Mehmetçiğin, asil milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan terör gruplarına ve oluşumlarına karşı başarı ile icra ettiği operasyonları gölgelemek ve olumsuz algı yaratmak amacıyla yapılmaktadır.

'Mehmetçik çevreye zarar veriyor' iddialarına yalanlama: Operasyonları gölgelemek istiyorlar
GÜNDEM
'Mehmetçik çevreye zarar veriyor' iddialarına yalanlama: Operasyonları gölgelemek istiyorlar
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