Hulusi Akar: Fitneciler TSK'nın başarılarını engelleyemeyecekler

Bazı basın yayın organlarında, TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki harekat alanlarında yol yapım çalışmaları sırasında ağaçları kestiği ve çevreye zarar verdiğine yönelik iddialar yer almıştı.
Akar: Yalanla dolanla ordumuza dil uzatıyorlar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu iddialara tepki gösterdi. Akar, "Yalanla dolanla ordumuza ve onun komuta kademesine dil uzatan ordubozanlar var. Fitne ve fesat peşinde koşan ordubozanlar, TSK'nın başarılarını engelleyemeyecekler" dedi.
MSB: Operasyonları gölgelemek istiyorlar
Dün de Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, TSK'nın bütün faaliyetlerde çevre ve tabiat varlıklarının zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterdiğini vurgulayarak iddialara ilişkin şunları söylemişti:
- Söz konusu iddialar kahraman Mehmetçiğin, asil milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan terör gruplarına ve oluşumlarına karşı başarı ile icra ettiği operasyonları gölgelemek ve olumsuz algı yaratmak amacıyla yapılmaktadır.