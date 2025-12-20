Yeni Şafak
“IBAN’la gönderdim” dedi parasını ödemeden kayboldu

11:1020/12/2025, Cumartesi
DHA
Avcılar'da IBAN yalanıyla vurgun
Avcılar’da tütün ürünleri satışı yapılan iş yerinde bir müşteri, 2 bin 400 liralık alışverişin ardından banka kartının yanında olmadığını belirterek ödemeyi IBAN üzerinden yapacağını söyledi. Cep telefonundan ödeme gerçekleştirdiğini iddia eden müşteri, dekont benzeri bir ekran görüntüsü göstererek iş yerinden ayrıldı.Kısa süre sonra hesaba herhangi bir ödeme düşmediğini fark eden iş yeri sahibi Hakan Vedat Çekin, dolandırıldığını anlayarak durumu yetkililere bildirdi. Çekin, benzer yöntemlerle mağduriyet yaşanmaması için esnafı dikkatli olmaya çağırdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki tütün ürünleri satan iş yerinde meydana geldi. Kadın müşteri, alışverişin ardından banka kartını arabada unuttuğunu belirterek ödemeyi İBAN üzerinden yapmayı teklif etti. İBAN ile ödeme almayı tercih etmediklerini söyleyen iş yeri sahibi Hakan Vedat Çekin, o sırada başka bir müşteriyle ilgilenmek zorunda kaldı.

Telefonuna mesaj gelince ödeme yapıldığını düşündü

Bu esnada şüpheli, cep telefonuyla işlem yaptıktan sonra ödeme yaptığını söyleyerek Çekin'e dekont benzeri bir görüntü gösterdi.Telefonuna mesaj geldiğini fark eden Çekin, ödemenin yapıldığını düşündü. Kadın müşteri ise 'Araba bekliyor' diyerek hızla iş yerinden ayrıldı. Bir süre bekledikten sonra hesaba para geçmediğini anlayan Çekin, dışarı çıktığında müşterinin uzaklaştığını gördü. Eşiyle birlikte iş yerini işlettiğini belirten Çekin, yaşanan olayın ardından eşinin büyük üzüntü yaşadığını, stres nedeniyle doktora gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerini Avcılar'daki haber içerikli sosyal medya sayfalarına gönderen Çekin, esnafın İBAN ile ödeme konusunda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.







