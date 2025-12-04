İBB iddianamesi: İş adamlarına İmamoğlu İnşaat’tan zorla tablo ve heykel satışı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i 'müşteki şüpheli' olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.





İddianamede, şüpheli Veysel Erçevik'in 20 Ağustos'ta savcılığa verdiği ifadeleri yer aldı.





"Villanın satış sözleşmesi İmamoğlu'na ait SSB Gayrimenkul ile yapıldı"





Erçevik ifadesinde, Kameroğlu İnşaat'ın genel müdürü olarak çalıştığı dönemde, Hadımköy'de 'Pelican Hill' villalarını yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:





2017 yılında Adem Kameroğlu (müşteki-şüpheli), Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşiyle villa projesini gezdiğini, örnek villayı çok beğendiğini, buradan bir villa alabileceğini belirtti.





Daha sonra 155 nolu dubleks villa üzerine anlaştıklarını bildirdi. O zaman ki yaklaşık maliyet 400-450 bin dolar civarında olup, satış fiyatı ise 1 milyon-1 milyon 200 bin dolar civarında olan villanın maliyet fiyatına anlaştığını söyledi. Aylık 100 bin liralık taksitler halinde ödeneceğini söyledi. Satış sözleşmesi Ekrem İmamoğlu'na ait SSB Gayrimenkul isimli firma ile yapıldı.





"İadenin İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürüne elden yapılması gerektiğini söyledi"





İlk taksit ödemesinden sonra Adem Kameroğlu'nun kendisini çağırıp, Ekrem İmamoğlu ile bu yatan taksit bedellerinin geri iade edileceği konusunda anlaştığını söylediğini aktaran Erçevik, taksit bedelinin İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü şüpheli Tuncay Yılmaz'a elden iade edilmesi gerektiğini söylediğini dile getirdi.





Erçevik, ifadesinin devamında şöyle konuştu:





Bu şekilde yapılan düzenli, düzensiz taksit ödemeleri (hatırladığım kadarıyla o dönem için 1 milyon 500 bin lira) yapıldıkça bazen benim tarafımdan bazen Adem Bey tarafından Tuncay Yılmaz'a elden iade edildi. Bu ödemeleri Tuncay Yılmaz Hadımköy'de bulunan Kameroğlu şirket binasına veya Beylikdüzü'nde bulunan satış ofisine gelerek elden teslim alırdı.





Her ne kadar bankadan ödemeler yapılmış olsa bile söz konusu villa için ödenen paraların tamamını geri aldılar. Bu süreçte Adem Kameroğlu, 'Metro Home' isimli projesine başlamıştı. Adem Kameroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasından kaynaklı olarak başta villayı maliyetine vermeyi kabul etmişti ancak bu paralarında geri iade edilmesi Metro Home projesinin yapılabilmesi amacıylaydı.





Adem Kameroğlu'nun İmamoğlu'na 'resim' hediye ettiği iddiası





Şüpheli Erçevik, İmamoğlu İnşaat bünyesinde bulunan 'Marmara Mahallesi In Marine Projesi' içerisinde yer alan Beylikdüzü Resim Galerisi'nin mülkiyetinin İmamoğlu İnşaat'a ait olduğunu, tadilatını bu firmanın yaptığını iddia etti.





Sergi tamamlandıktan sonra 2023'ün sonu 2024'ün başı civarında Beylikdüzü Belediyesi Kültür Müdürlüğü ile işletme protokolü imzalandığını, galerinin güvenliği ve işletilmesinin Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapıldığını aktaran Erçevik, sergide çalışan personelin buradaki tüm eserlerin İmamoğlu İnşaata ait olduğunu söylediklerini dile getirdi.





Erçevik, şöyle ifade verdi:





Adem Kameroğlu, Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul içinde bir resim sergisine davet edilmişti. Ertesi gün, Adem Bey'e serginin nasıl geçtiğini sorduğumda bana gülerek Ekrem İmamoğlu'na bir resim alıp hediye ettiğini söyledi. Sonrasında sektör içerisinde duyduğum, bölgedeki büyük müteahhitler veya iş adamları bu sergilere davet ediliyormuş, bu şekilde resim veya heykeller aldırılıyormuş.



