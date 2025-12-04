İBB iddianamesi: İş adamlarına İmamoğlu İnşaat’tan zorla tablo ve heykel satışı

İBB İddianamesi'nde, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüpheli Veysel Erçevik, Beylikdüzü Resim Galerisi'nin mülkiyetinin İmamoğlu İnşaat'a ait olduğunu, buradaki sergilere davet edilen müteahhitlerle iş adamlarına resim veya heykel aldırıldığını iddia etti.
İddianamede, şüpheli Veysel Erçevik'in 20 Ağustos'ta savcılığa verdiği ifadeleri yer aldı.
İlk taksit ödemesinden sonra Adem Kameroğlu'nun kendisini çağırıp, Ekrem İmamoğlu ile bu yatan taksit bedellerinin geri iade edileceği konusunda anlaştığını söylediğini aktaran Erçevik, taksit bedelinin İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü şüpheli Tuncay Yılmaz'a elden iade edilmesi gerektiğini söylediğini dile getirdi.
Bu şekilde yapılan düzenli, düzensiz taksit ödemeleri (hatırladığım kadarıyla o dönem için 1 milyon 500 bin lira) yapıldıkça bazen benim tarafımdan bazen Adem Bey tarafından Tuncay Yılmaz'a elden iade edildi. Bu ödemeleri Tuncay Yılmaz Hadımköy'de bulunan Kameroğlu şirket binasına veya Beylikdüzü'nde bulunan satış ofisine gelerek elden teslim alırdı.
Her ne kadar bankadan ödemeler yapılmış olsa bile söz konusu villa için ödenen paraların tamamını geri aldılar. Bu süreçte Adem Kameroğlu, 'Metro Home' isimli projesine başlamıştı. Adem Kameroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasından kaynaklı olarak başta villayı maliyetine vermeyi kabul etmişti ancak bu paralarında geri iade edilmesi Metro Home projesinin yapılabilmesi amacıylaydı.
Şüpheli Erçevik, İmamoğlu İnşaat bünyesinde bulunan 'Marmara Mahallesi In Marine Projesi' içerisinde yer alan Beylikdüzü Resim Galerisi'nin mülkiyetinin İmamoğlu İnşaat'a ait olduğunu, tadilatını bu firmanın yaptığını iddia etti.
Sergi tamamlandıktan sonra 2023'ün sonu 2024'ün başı civarında Beylikdüzü Belediyesi Kültür Müdürlüğü ile işletme protokolü imzalandığını, galerinin güvenliği ve işletilmesinin Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapıldığını aktaran Erçevik, sergide çalışan personelin buradaki tüm eserlerin İmamoğlu İnşaata ait olduğunu söylediklerini dile getirdi.
Adem Kameroğlu, Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul içinde bir resim sergisine davet edilmişti. Ertesi gün, Adem Bey'e serginin nasıl geçtiğini sorduğumda bana gülerek Ekrem İmamoğlu'na bir resim alıp hediye ettiğini söyledi. Sonrasında sektör içerisinde duyduğum, bölgedeki büyük müteahhitler veya iş adamları bu sergilere davet ediliyormuş, bu şekilde resim veya heykeller aldırılıyormuş.
Bu aldırılan heykel ve tabloların bir çoğu bu sergide sergilenmektedir. Beylikdüzü Belediyesi de her yıl resim ve heykel çalıştayları düzenlemekteydi. Buralara da iş adamları davet edilirdi. Bunlara örnek olarak Gül İnşaat, Keleş İnşaat, Beyaz İnşaat, Liv Yapı, Demir İnşaat gibi firmaların sahiplerine bu eserler aldırılmıştır.