İç güvenlikte bayrak değişimi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na kritik atamalar yapıldı. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden biri olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edilirken yerine yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı getirildi. Kararnameyle ayrıca Jandarma Genel Komutanlığında 6 general bir üst rütbeye, 16 albay ise generalliğe yükseldi. 41 ilde jandarma komutanı değişti.

EGM’DE DEMİRTAŞ DÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 23 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, bu illerden 16'sının emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atandı. Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ise Bursa Valisi olurken, yerine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Sahil Güvenlik Komutanlığında ise Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir Koramiral rütbesine, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Ünver Tümamiralliğe, Albay Ertuğrul Şerbetçi Tuğamiralliğe terfi etti. Atamaları yapılan isimler, 30 Ağustos'tan sonra göreve başlayacak.

15 Temmuz’un kahramanlarından

Yaş haddinden dolayı emekli edilen Orgeneral Arif Çetin, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında büyük çaba gösterdi. Çetin, 15 Temmuz günü darbe girişiminin bastırılması aşamasında Jandarma Genel Komutanlığı’nda aktif rol aldı. FETÖ’cülerin sıklıkla hedef aldığı Çetin, suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarıyla yıpratılmaya çalışıldı. Görev yaptığı yerlerde vatandaşın sevgi ve takdirini kazanan Çetin, 2016 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına atandı. Kulislerde, Çetin'in yaş haddine takılmasaydı göreve devam edeceği dile getiriliyordu.

İlklerin komutanı

Jandarma Genel Komutanlığı’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun dışına çıktı. Çetin, bakanlık kararnamesi ile sadece 1 yılda orgeneral rütbesine terfi ederek Jandarma Genel Komutanlığı’na atandı. Böylece Jandarma Genel Komutanlığı içinden atanan ilk komutan oldu. Daha önceleri Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan çeşitli sınıftaki generaller bu göreve atanıyordu.















