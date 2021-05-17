İçişleri Bakanı Soylu: Eren operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5, Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz" ifadelerini kullandı.

Eren-13 Operasyonları kapsamında,

Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5️⃣,



Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2️⃣ olmak üzere toplam 7️⃣ terörist, ETKİSİZ!



Kahraman @Jandarma'mıza 🤲 — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 17, 2021

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar hakkında yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, İl J.K.lığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 5, Eren-2 Operasyonları kapsamında Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında, Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucuları tarafından icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada, 2 olmak üzere toplam 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

GÜNDEM Eren operasyonlarında toplam 40 terörist etkisiz