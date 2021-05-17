Gündem İçişleri Bakanı Soylu Eren operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Eren operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5, Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz" dedi.

Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Soylu: Eren operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5, Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar hakkında yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

  • "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, İl J.K.lığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 5, Eren-2 Operasyonları kapsamında Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında, Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucuları tarafından icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada, 2 olmak üzere toplam 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

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