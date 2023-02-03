İETT otobüsü duraktakileri ezmişti: Bahçelievler'deki korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Bahçelievler'de duraktakileri ezen İETT otobüsünün içinden görüntü.
İstanbul Bahçelievler D-100 Karayolu yan yolda dün akşam saatlerinde yaşanan kazada kaldırıma çıkan otobüs, başka İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi. Otobüs, minibüse çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Kazadan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Sefer B. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Burada ilk olarak savcıya ifade veren şüpheli Sefer Baldan., "Araç benim değil, ben şoför olarak çalışıyorum. Biz ilk yolcuyu sabah 05.50'de alıyoruz. Saat 21.30'da mesaim bitiyor. Bir gün çalışıp 1 gün izin yapıyoruz. " dedi. Tansiyon hastası olduğunu ve kaza günü ilaç almadığını söyleyen şoför," Kaza anını hatırlamıyorum, olay öncesinde gözlerim karardı, olay yaşandıktan sonra kendime geldim. Kesinlikle uyumadım, yolcunun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
Bu arada otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yolcuların uyuduğunu öne sürdüğü şoförün gözlerinin kapandığı ve kazayla irkilerek başını kaldırdığı görülüyor. Şoför aracı kontrol etmeye çalışırken bu sırada yolcuların panik yaşadığı görülüyor.