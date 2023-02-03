İETT otobüsü duraktakileri ezmişti: Bahçelievler'deki korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Burada ilk olarak savcıya ifade veren şüpheli Sefer Baldan., "Araç benim değil, ben şoför olarak çalışıyorum. Biz ilk yolcuyu sabah 05.50'de alıyoruz. Saat 21.30'da mesaim bitiyor. Bir gün çalışıp 1 gün izin yapıyoruz. " dedi. Tansiyon hastası olduğunu ve kaza günü ilaç almadığını söyleyen şoför," Kaza anını hatırlamıyorum, olay öncesinde gözlerim karardı, olay yaşandıktan sonra kendime geldim. Kesinlikle uyumadım, yolcunun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.