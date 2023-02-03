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Bahçelievler'deki kazada yeni gelişme: İETT şoförü tutuklandı

Bahçelievler’de direksiyon hakimiyetini kaybederek durağa dalan İETT otobüs şoförü Sefer Baldan, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklandı.

18:13 . 3/02/2023 Cuma
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Bahçelievler’de kaza yapan İETT şoförü tutuklandı.

Bahçelievler’de kaza yapan İETT şoförü tutuklandı.

İstanbul Bahçelievler’de geçtiğimiz gün sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarında bulunan otobüs durağına dalmıştı. İETT otobüsü, durakta bekleyen yolculara çarparak ilerlemiş ve durakta bekleyen minibüse çarparak durabilmişti. Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 5 vatandaş da yaralanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Sefer Baldan adliyeye sevk edilmişti. Şüpheli Baldan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından “taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Bahçelievler
#Kaza
#İETT
2 saat önce
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Bahçelievler'deki kazada yeni gelişme: İETT şoförü tutuklandı
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