İETT'de arıza büyük

İBB’nin en kritik kurumlarından olan İETT’ye yönelik tablo, çöküşün habercisi. İETT Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl gerçekleştirilen 9 milyon 520 bin 701 seferlerde tam 65 bin 527 arıza yaşandı. Yaşanan mağduriyetlere bağlı memnuniyetsizlik, şikayet rakamlarına yansıdı. İstanbullular yaşadığı mağduriyetle ilgili geçen yıl İBB Çözüm Merkezi vasıtasıyla İETT’ye 402 bin 666 şikayet, 162 bin 375 de talep iletti. İETT için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de 8 bin 546 talep ve şikayette bulunuldu.