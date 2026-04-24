İETT'de arıza büyük

Toplu ulaşımda yaşanan arızalar İstanbulluları isyan ettirdi. İETT geçen yıl 9,5 milyon sefer gerçekleştirdi. Bu seferlerde 65 bin 527 arıza yaşandı. Mağdur olan İstanbullular İBB’ye 402 bin 666 şikayette bulundu. İETT ile ilgili CİMER’e de 8 binden fazla talep ve şikayet iletildi.
Megakent İstanbul’da toplu ulaşım krizi her geçen gün daha da derinleşiyor. Yanan otobüsler, arızalanıp yolda kalan araçlar, İstanbulluları çileden çıkaran aksaklıklar, artık münferit olmaktan çıkıp kronik bir hal aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grubu Üyesi Avukat Muhammet Kaynar’ın, İBB’nin 2025 Yılı Meclis Denetim Komisyonu Raporu’na ilişkin hazırladığı 181 sayfalık muhalefet şerhi, İstanbul'da toplu ulaşımın içine sürüklendiği tabloyu gözler önüne serdi.
65 BİN ARIZA
İBB’nin en kritik kurumlarından olan İETT’ye yönelik tablo, çöküşün habercisi. İETT Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl gerçekleştirilen 9 milyon 520 bin 701 seferlerde tam 65 bin 527 arıza yaşandı. Yaşanan mağduriyetlere bağlı memnuniyetsizlik, şikayet rakamlarına yansıdı. İstanbullular yaşadığı mağduriyetle ilgili geçen yıl İBB Çözüm Merkezi vasıtasıyla İETT’ye 402 bin 666 şikayet, 162 bin 375 de talep iletti. İETT için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de 8 bin 546 talep ve şikayette bulunuldu.