İHA ve SİHA’lar göz açtırmadı: 1631 teröristi vurdular

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik bünyesindeki insansız hava aracı (İHA), silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve insanlı keşif uçakları (İKU), terörstlere göz açtırmıyor. İçişleri Bakanlığı’nın 2023 bütçe sunumundaki bilgilere göre, kesintisiz sürdürülen güvenlik operasyonlarıyla köşeye sıkıştırılan teröristler, İHA, SİHA ve İKU’ların da etkin kullanımıyla adım adım takip ediliyor.

42 BİN 285 SAAT UÇUŞ

Bu kapsamda İHA, SİHA ve İKU’lar yılbaşından 15 Kasım’a kadar 42 bin 285 saat uçtu. İHA, SİHA ve İKU’larla bu yıl yapılan operasyonlardaki yer tespiti sonucu, 74 terörist etkisiz hale getirildi, 26 terörist ise doğrudan SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi. Ayrıca operasyonlarda 23 sığınak da tespit edildi. İHA, SİHA ve İKU’ların desteğiyle bugüne kadar 1631 terörist, SİHA atışlarıyla da 269 terörist etkisiz hale getirildi ve 536 sığınak saptandı.

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117 BİN OPERASYON

Öte yandan PKK’ya yönelik 11 ayda 116 bin 699 operasyon yapıldı. 69’u sözde üst düzey 739 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içindeki terörist sayısı 120’ye düşerken, örgüte katılım da 45’le tarihinin en düşük seviyesinde. Dağdaki örgüt mensuplarının aileleriyle görüşülerek yapılan ikna çalışmaları sonucunda ise 2016’dan bugüne kadar 1171 terörist devlete teslim oldu. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li terörist de dün etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, “Mehmetçiğe saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü” açıklaması yaptı.

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