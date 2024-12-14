Panelde, İsrail’in Kürt ayrılıkçı hareketlerine desteğinin artırılması ve bölgedeki sınırların yeniden çizilmesine yönelik planlar tartışıldı. Kürdistan adı altında kurulması hedeflenen devlet, hem Türkiye’nin güneydoğusunu hem de komşularının topraklarını hedef alan bir tehdit olarak dikkat çekiyor. İsrail’in, Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım politikalarını Ortadoğu’nun diğer bölgelerine taşımak için Kürt ayrılıkçılarını

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