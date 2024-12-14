'Kürt - İsrail' panelinin amacı Yahudi bir Kürt devleti kurmak.
'Bağımsız Kürdistan' hayaliyle soykırımcı İsrail'den medet umanlar 'Yeni Bir Ortadoğu için Kürt - İsrail İttifakı' başlıklı panel düzenledi. Kürdistan'ın ön plana çıkarıldığı panelin asıl amacı ise bölgede yeni bir İsrail devleti kurulması için hangi adımların atılacağı.
Kürtçe ve İngilizce çeviri yapılacağı belirtilen panelin konuşmacıları da dikkat çekici. Avrupa'da
'Kürtlerin annesi'
olarak bilinen Prof. Dr. Ofra Bengio, Kürt - Yahudi Toplumu Temsilcisi Yahuda Ben Yosef ve Kürdistan alanında çalışmalar yapan sözde gazeteci Dr. Jonathan Spyer konuşmacı olarak yer aldı.
Panelin bir diğer konuşmacısı 2017 yılında terör örgütü PKK'nın mehmetçiğe düzenlediği bombalı saldırının fotoğrafını paylaşan ve hakaretler eden
PKK/YPG destekçisi
İbrahim Halil Baran oldu.
Panelin dört farklı şehir olan
Kudüs, Diyarbakır, Paris ve Washington
saatine göre duyurulması, planın kapsamını ve arkasındaki destekçileri ele veriyor.
İkinci İsrail’in yol haritası çiziliyor
İkinci İsrail’in yol haritası çiziliyor
Panelde, İsrail’in Kürt ayrılıkçı hareketlerine desteğinin artırılması ve bölgedeki sınırların yeniden çizilmesine yönelik planlar tartışıldı. Kürdistan adı altında kurulması hedeflenen devlet, hem Türkiye’nin güneydoğusunu hem de komşularının topraklarını hedef alan bir tehdit olarak dikkat çekiyor. İsrail’in, Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım politikalarını Ortadoğu’nun diğer bölgelerine taşımak için Kürt ayrılıkçılarını
bir araç
olarak kullanmak istediği görülüyor.
Türkiye ve bölge için büyük tehdit
Türkiye ve bölge için büyük tehdit
Kürt hareketlerini uluslararası düzeyde meşrulaştırmaya yönelik düzenlenen bu tür organizasyonlar, İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikalarını güçlendirme amacı taşıyor.
“İkinci İsrail”
olarak görülen bu plan, hem Türkiye’nin hem de bölgenin güvenliği için büyük bir tehlike arz ediyor.
Kürt - İsrail ortak kaderine vurgu
Kürt - İsrail ortak kaderine vurgu
Panel duyurusunda Ortadoğu'da değişen dengelere dikkat çekilerek, Kürtlerin ve Yahudilerin
ortak bir gelecek
inşa etmeleri gerektiğinin altı çizildi.
Ortadoğu'da olası sınır değişiklikleri gündemdeyken, egemen bir Kürt devletinin kurulması, Kürt haklarının, İsrail’in güvenliğinin ve bölgesel istikrarın sağlanması için kritik bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda, hem Kürt hem de Yahudi toplulukları hayatta kalma tehditlerine karşı ortak farkındalık kazanmaktadır.
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