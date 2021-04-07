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POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun’un evinin fotoğrafını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı hakim karşısında

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafını çekerken yakalanan ve hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Özçağdaş, "Hukuka aykırı bir yapı yapılıp yapılmadığını olay yerinde görmek istedim" dedi.

Haber Merkezi İHA
İletişim Başkanı Altun’un evinin fotoğrafını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı hakim karşısında
CHP'li ilçe başkanı, kendisini CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun gönderdiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde izinsiz fotoğrafını çektiği gerekçesiyle hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Suat Özçağdaş ve avukatları katılırken, Fahrettin Altun’un avukatları da salonda hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan sanık Özçağdaş, suçlamayı kabul etmedi. Özçağdaş, şunları söyledi:

"Ben ilçe başkanıyım, belediye meclisi grubuna da başkanlık yapıyorum. Üsküdar ilçesinde olan tüm kamusal işlere bakmam, ilgilenmem gerekir. Bu görevimin gereğidir. Müştekinin evinin olduğu yerler daha önce basına yansıyan bir yerdir. Olay günü Vakıflar Genel Müdürlüğünün arazinin bulunduğu yere gittim, müştekinin ikametinin nerede olduğunu bilmiyordum.

"Ev ile ilgili fotoğraf çekmedim"

İddia olunan yer Vakıflar Müdürlüğüne ait arazidir. Hukuka aykırı bir yapı yapılıp yapılmadığını olay yerinde görmek istedim. Yanımda iki arkadaşımla birlikte gittim. Aracımı park edip koruma polislerinin yanına gittim. Kendimi tanıttım. 3-4 dakika kadar konuşmamız sürdü. Ev ile alakam yoktur. Mesele Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden ihale ile aldıkları arazidir. Ben de gidip baktım. Ev ile ilgili fotoğraf çekmedim" dedi.

Eve bakmadığını öne süren sanık Özçağdaş, “Zira evin nerede olduğunu da bilmiyorum. Sonuç olarak baktığımda inşaat faaliyeti görmedim ve il başkanıma ‘burada bir inşaat yok’ diye de bildirdim. Bir tane arazinin boş olduğunu ve inşaat olmadığını gösteren tek kare fotoğrafı vardır. Bu fotoğrafı İl Başkanım Canan Kaftancıoğlu’na gönderdim” diye konuştu.

"Arazi, müvekkilin şahsına ait tapulu arazidir"

Bunun üzerine söz alan Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, “Müvekkil daimi koruma kararı altında olan bir kişidir. Devletin çok önemli görevlerinde yer alan bir şahsiyettir. Olay yerinde keşif yapılsın. Sanık sorgusunda fotoğraf çekme işlemini gerçekleştirdiğini söyleyerek ikrarda bulunmuştur. Arazi müvekkilin şahsına ait tapulu arazidir, evinin parçasıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait değildir. Boğaziçi İmar Kanunu’na aykırılık ile ilgili iddialar gerçek dışıdır. Bununla ilgili yargılama devam etmektedir” diyerek sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkemeden keşif kararı

Ara kararını açıklayan mahkeme, iddia olunan suçun unsurlarının tespiti için olay mahallinde fen kadastro bilirkişisi ve fotoğraf bilirkişi ile keşif yapılmasına karar verdi. Olay yerini gösterir kamuya veya müştekiye ait herhangi bir görüntü kaydının olup olmadığının araştırılması için usulü işlemlerin yapılmasına hükmeden mahkeme, CHP Genel Merkezi’ne müzekkere yazılarak sanığın parti tüzüğüne göre görev tanımının sorulmasının istenmesine hükmetti. Katılan avukatının Canan Kaftancıoğlu’nun tanık olarak dinlenmesi talebini reddeden mahkeme, duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın 21 Nisan 2020’de saat 12.50 civarında aynı partiye mensup iki kişiyle İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evininin fotoğrafını kendisine ait cep telefonu ile çektiği anlatıldı.

İddianamede, Özçağdaş’ın kayda aldığı görüntüyü partisinin il başkanına göndermek suretiyle ifşa ettiği belirtildi. Suat Özçağdaş’ın “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

CHP'li İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntülemesi hakkında soruşturma başlatıldı
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CHP'li İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntülemesi hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntüledi
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CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntüledi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evini fotoğraflayan CHP’li başkandan delil karartma
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