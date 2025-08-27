Yeni Şafak
İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'ya 1915 tepkisi: Açıklamaları ikiyüzlülük

18:1527/08/2025, Çarşamba
DHA
Duran, Netanyahu'nun uluslararası toplumun vicdanında zaten mahkum olduğunu ifade etti.
Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıdığını açıkladı. Netanyahu'nun skandal sözlerine Türkiye'den tepki yağarken İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sert açıklamalarda bulundu. Gazze'de binlerce masumun sistematik soykırıma tabi tutulduğunu ifade eden Duran, "Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu’nun 1915 olaylarına yönelik açıklamaları, tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür." dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Gazze’de binlerce masumun sistematik bir soykırıma tabi tutulduğu, çocuklar, yaşlılar ve kadınların atılan bombalar ve açlık nedeniyle can verdiği bir dönemde, soykırımın baş sorumlusu Netanyahu’nun 1915 olaylarına yönelik açıklamaları, tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür" dedi.

"Netanyahu’nun tarihe dair hüküm vermesinin hiçbir karşılığı yok"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze’de binlerce masumun sistematik bir soykırıma tabi tutulduğu, çocuklar, yaşlılar ve kadınların atılan bombalar ve açlık nedeniyle can verdiği bir dönemde, soykırımın baş sorumlusu Netanyahu’nun 1915 olaylarına yönelik açıklamaları, tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür. Bugün Gazze’de yaşananlar, uluslararası hukuk açısından soykırımın tüm unsurlarını taşımaktadır. On binlerce sivilin öldürülmesi, temel yaşam kaynaklarının sistematik biçimde yok edilmesi ve kitlesel göçe zorlama gibi suçlar dünyanın gözleri önünde açık bir şekilde işlenmektedir. Bu suçları gerçekleştiren bir ismin, tarihe dair hüküm vermesinin hiçbir karşılığı yoktur. Uluslararası toplumun vicdanında zaten mahkum olan Netanyahu ve katliam şebekesinin uluslararası mahkemelerde en ağır cezayı alması için Türkiye olarak tüm alanlarda çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.




#1915 Olayları
#İletişim Başkanı
#Burhanettin Duran
#Binyamin Netanyahu
