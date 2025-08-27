Netanyahu kendi suçlarını örtbas etme çabasında: 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıdı

Bugüne dek ABD merkezli İftira ve İnkarla Mücadele Birliği ve Reformist Yahudilik Birliği de dahil olmak üzere birçok önde gelen Yahudi grubu, İsrail yönetimine 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıması için baskı yapmıştı. Ancak şimdiye dek hiçbir İsrail başbakanı doğrudan bunu tanıdığını açıklamamıştı.